Giulia Salemi è stata stroncata negli studi di Mattino Cinque, in quanto secondo un’opinionista di Federica Panicucci, che ha avuto modo di conoscerla bene, avrebbe manie di protagonismo.

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste della diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, vedendo le sofferenze provate dalla modella durante il corso di questi giorni, ha scelto di farle una sorpresa, facendola incontrare suo padre.

Il rapporto tra Giulia e suo padre non è stato sempre dei migliori, in quanto lei si è trovata in mezzo a due fuochi quando i suoi genitori hanno scelto di divorziare ed iniziare una battaglia legale che ha generato in lei tantissima sofferenza. Sofferenza che si porta ancora dietro oggi.

I due hanno regalato al pubblico un bellissimo momento padre e figlia, che ha risollevato anche l’animo della concorrente che durante il corso di questi giorni ha pianto a causa di Malgioglio e a Mattino Cinque non si poteva parlare di tale momento che ha emozionato un po’ tutti i telespettatori.

Durante questa scena, però, ad Arianna David è venuto un dubbio: come mai certi chiarimenti avvengono soltanto di fronte alle telecamere e mai in privato?

Lory Del Santo al vetriolo su Giulia Salemi: lo sfogo a Mattino Cinque

La riflessione di Arianna David è stata accolta in maniera abbastanza negativa a Mattino 5, in quanto in molti sostengono che si siano i meccanismi del GF Vip che portino i suoi concorrenti a riflettere su cose che normalmente non avrebbero il coraggio di rivelare. Anche se Lory Del Santo non la pensa in questo modo e si è duramente scagliata contro Giulia Salemi.

“Lei ha le manie di protagonismo“ ha esordito l’opinionista, che l’aveva già attaccata in passato accusandola di averla tradita. “Due anni fa, quando abbiamo fatto il GF Vip insieme, è successa la stessa cosa. Diceva di soffrire per i genitori, lo ha incontrato, si sono chiariti e ora ha rifatto la stessa scena di due anni fa“ ha tuonato la Del Santo che non sembra credere alla buona fede di Giulia, accusandola di strizzare un po’ troppo l’occhio alle telecamere.

In studio però, come anticipato, non tutti sono sembrati pensarla in questo modo. Qualche esempio? Biagio D’Anelli, che ha ricordato a Lory che anche Alba Parietti e Francesco Oppini, che ieri è stato messo sotto torchio da Antonella Elia, hanno avuto modo di potersi riappacificare nella casa più spiata d’Italia dopo anni di continue incomprensioni.

“E’ diverso, lei questo chiarimento lo ha già avuto due anni fa, che senso ha farlo ancora?” ha replicato Lory, convinta del suo pensiero riguardo l’atteggiamento assunto da Giulia Salemi al GF Vip.

“Mi chiedo perché queste cose accadano durante dirette televisive e non a casa propria”

Arianna David commenta così l’incontra tra la Salemi e il padre. Voi cosa ne pensate?#Mattino5 pic.twitter.com/31JgQtJEeT — Mattino5 (@mattino5) December 15, 2020

Lory Del Santo ha stroncato Giulia Salemi a Mattino 5, ma la modella da parte sua può contare sull’affetto del pubblico che non dubita del suo percorso nella casa più spiata d’Italia.