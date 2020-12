By

Cristiano Malgioglio fa piangere Giulia Salemi contro cui si scaglia anche Dayane Mello per un gioco. Il web insore: “Tante comari al GF Vip”.

Giulia Salemi piange e crolla nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tutta colpa di un rimprovero di Cristiano Malgioglio e di una discussione con Dayane Mello per un gioco. Di fronte alle parole del paroliere, la Salemi non ha retto piangendo davanti a Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Pierpaolo Pretelli.

Il momento di sconforto della Salemi ha scatenato la dura reazione del web che si è schierato in massa dalla parte di Giulia puntando il dito contro l’atteggiamento di alcuni vipponi.

Giulia Salemi crolla al Grande Fratello Vip 2020: i fan contro Malgioglio e Dayane Mello

Prima Cristiano Malgioglio e poi Dayane Mello mettono in crisi Giulia Salemi, tornata al Grande Fratello Vip 2020 per vivere un’esperienza spensierata e tranquilla. Malgioglio, dopo aver assistito al rimprovero che Filippo Nardi e Samantha De Grenet hanno fatto alla Salemi, rea di aver lasciato in bella vista una bottiglia, critica determinati atteggiamenti dell’influencer.

“Te li devi dimenticare, non sei qui da un analista”, afferma deciso Cristiano edortando la Salemi a dimenticare i suoi problemi personali. Parole che feriscono Giulia che, non trattenendo le lacrime, dice: “Anch’io ho il diritto di avere una giornata no”.

Giulia, poi, ha vissuto altri momenti difficili a causa di una discussione con Dayane Mello. Tutto è nato con un gioco durante il quale la Salemi ha nominato Dayane Mello “la più antipatica della Casa”. Una definizione che non è andata giù alla modella brasiliana che lancia un avvertimento alla Salemi: “Il nostro rapporto non cambia, ma se un domani devo rimanere qui ma se avrò difficoltà a fare la Nomination tu sarai la mia nominata”.

L’atteggiamento prima di Malgioglio e poi della Salemi non sono affatto piaciuti al web che si è schierato in massa con Giulia Definendola una persona pura e genuina scagliandosi contro alcuni concorrenti, rei di parlare alle spalle di Giulia:

“Quante comari al GF, come sparlano alle spalle diGiulia Salemi”, ha cinguettato qualcuno.



“Giulia non fa la paracula perché non ha il pensiero di un gioco… Parla per cuore”, ha aggiunto un’altra ragazza.



Giulia non fa la paracula perché non ha il pensiero di un gioco…

“Cosa ha fatto di male Giulia Salemi? Per un gioco le vanno contro? Quanta falsità”, si legge ancora in un altro tweet.

Durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, dunque, ci sarà un confronto tra Giulia Salemi e tutti gli altri vipponi?