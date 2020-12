Samantha De Grenet asfaltata da Stefania Orlando: lite notturna al Grande Fratello Vip 2020 tra le due. Web in delirio.

Scintille al Grande Fratello Vip 2020 tra due prime donne assolute. Samantha De Grenet e Stefania Orlando non se le mandano a dire e, subito dopo la diretta con Alfonso Signorini, a cena, si scambiano frecciatine durissime.

Tutto è nato dalla scelta di Samantha De Grenet di non concedere l’immunità dalla nomination a Stefania Orlando volendo lasciare tale possibilità ai più giovani Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco. Alfonso Signorini ha immediatamente fatto notare alla Orlando che Samantha, indirettamente, le ha dato della “vecchia”.

Subito dopo la puntata, la De Grenet è tornata sull’argomento e le sue parole hanno scatenato la reazione di Stefania che, su Twitter, ha ricevuto una standing ovation.

Stefania Orlando e Samantha De Grenet, guerra tra primedonne al Grande Fratello Vip 2020

Samantha De Grenet, dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020, ha immediatamente cercato un chiarimento con Stefania Orlando sulla sua scelta di non concederle l’immunità.

“Ci sei rimasta male?”, ha chiesto Samantha a Stefania durante la cena. “No, non ci sono rimasta male. Non è che sto tre mesi qua arrivi tu e mi fai rimanere male”, è stata la risposta della Orlando, già provata per essere stata nominata da Tommaso Zorzi.

“Magari si, magari non te lo aspetti”, ha aggiunto la De Grenet. “Tesoro sono anni che non mi aspetto niente”, ha replicato ancora una stizzita Stefania. “Ti ho fatto una domanda” ha aggiunto Samantha cercando di calmare i toni. “E io ti ho risposto”, ha concluso la Orlando.



“Tu hai detto ‘Voglio dare spazio ai giovani, quindi tolgo Stefania perché è più grande’. Mi viene da pensare, detto da una donna mia coetanea, te che ci sei venuta a fare al Grande Fratello se vogliamo dare spazio ai giovani?. La motivazione mi sembra curiosa, posso dirlo?. Io non ti avevo detto niente, se tu adesso che hai ritirato fuori la questione”, ha concluso la Orlando lanciando una frecciatina alla coetanea Samantha.

Stefania Orlando: “detto da una donna mia coetanea, allora tu che ci sei venuta a fare al Grande Fratello se vogliamo dare spazio ai giovani?!”#GFVIP pic.twitter.com/KXOGHfO5qH — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 15, 2020

“Ma questo è un tuo retro pensiero. Io dovevo scegliere a chi dare l’immunità. Se tu mi avessi tolto io non avrei avuto problemi. Se invece mi avessero chiesto ‘chi vuoi buttare fuori’, io non ti avrei mai buttata fuori. Ho ritirato fuori la cosa perché se ho un problema con te, che vedo che ci sei rimasta male, lo chiarisco. Ti ho chiesto se ci fosse rimasta male perché ci tengo, se non me ne fregava niente non te l’avrei chiesto. Magari non te l’aspettavi da una persona che ti conosce da più tempo”, ha aggiunto ancora la De Grenet chiudendo la questione, ma sarà davvero chiusa?