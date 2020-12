Maria De Filippi, intervistata da Il Corriere della Sera, ha spiazzato il suo fedele pubblico, rivelando di essersi annoiata durante la scorsa edizione di Amici e per questo motivo ha deciso di cambiare le dinamiche del talent.

Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e non è difficile capirne il motivo visto che propone ai suoi fedeli telespettatori sempre show di qualità, in grado di divertirli, intrattenerli ed emozionarli.

Non di rado, però, la conduttrice da una scossa ai programmi che conduce e in molti hanno insinuato che questo tipo di scelte siano influenzate non tanto per garantire il miglior spettacolo al pubblico che da casa lo segue, ma soltanto per ottenere un maggior numero di ascolti. Intervistata da Il Corriere della Sera, la conduttrice ha rivelato di mixare entrambe le dosi, ma che spesso è inevitabile portare dei cambiamenti in tv. Un esempio su tutti è quello di Amici.

Durante il corso dell’intervista, Maria ha svelato di aver voluto cambiare un po’ le dinamiche del programma, che ha già portato in scena le prime liti, per due semplici motivi. Il primo era quello di renderlo più reale possibile al mercato discografico attualmente in corso, mentre il secondo è che lo scorso anno si è annoiata a condurlo.

Amici 20: Maria De Filippi svela un retroscena sul nuovo format

Amici 20 ha subito qualche cambiato, rispetto alla precedenza edizione, per garantire al pubblico il migliore show possibile. Ma anche per divertire in primis se stessa, in quanto non credeva a pieno nella formula proposta lo scorso anno, ammettendo però di limare i programmi anche in base alle preferenze del pubblico visto che sono prodotti creati ad hoc per lui.

“Solitamente mi piace prendermi la libertà di cambiare sempre qualcosa, di modificare i meccanismi dei programmi come voglio” ha esordito la conduttrice. “Ad esempio a Uomini e Donne ho unito i due troni perché questa formula mi diverte di più“ ha ammesso e non è possibile dire il contrario vista la sua reazione alla puntata di ieri.

“Durante la scorsa edizione di Amici, mi sono annoiata“ ha poi confidato. “Avevamo optato per la gara tra squadre, una formula che si addice più al serale che durante la fascia pomeridiana. Questo sistema aumentava si la competizione tra i ragazzi, ma non la sentivo adatta” ha proseguito. “Così ho deciso di cambiare, puntando ad un sistema che si base sull’individualità dei partecipanti” ha spiegato.

“E’ un sistema molto più reale, che fa riferimento al mercato discografico che coinvolge diversi sistemi” ha poi aggiunto, ammettendo che lo stesso tipo di approccio non può essere usato con tutti i protagonisti del programma. “Le loro storie non sono mai uguali“ ha fatto notare. “E i programmi sono costituiti dalle persone, quindi non può esserci una routine” ha concluso.

Raffaele, Evandro, Leonardo e Kika si sono esibiti per riconfermare la maglia di #Amici20, due allievi hanno costruito un forte rapporto di complicità e tanto altro nella puntata di oggi, guardate QUI 👇 https://t.co/K05vWSYvka — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 14, 2020

Maria De Filippi ha ammesso di essersi annoiata ad Amici e per questo motivo ha scelto di correre ai ripari. Questa scelta ha convinto anche il pubblico che da anni lo segue?