Stefania Orlando tradita da Tommaso Zorzi che l’ha nominata al Grande Fratello Vip 2020: arriva la reazione del marito Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando tradita da Tommaso Zorzi. E’ accaduto durante le nomination della puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 14 dicembre. Zorzi, in confessionale, ha spiazzato tutti nominando Stefania con cui, nel pomeriggio, aveva avuto un piccolo screzio. Le sue parole in confessionale sono state:

“Allora io vi voglio spiazzare… perché non avendo motivi per nessuno, l’unico che ho è per Stefania. Quindi nomino Stefania Orlando! La nomino perché oggi mi ha fatto un ”pezzo” su una cosa che sinceramente non mi è piaciuta. Ho ”tra virgolette” difeso Samantha in un appunto che Stefania le ha fatto in cucina.

Perché Samantha ha buttato la spugnetta nell’umido dopo due ore che stava a pulire e lei ha risposto tipo «non è così difficile» e io mi sono permesso di dire a Stefania che secondo me aveva esagerato e lei mi ha risposto «stai attento perché anche i più grandi amori finiscono quindi stai attento a come mi parli».

Dopo la puntata, Tommaso ha immediatamente raccontato la verità a Stefania che è rimasta spiazzata dalla scelta di Tommaso. Fuori, poi, è arrivata la pronta reazione del marito della Orlando, Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando delusa da Tommaso Zorzi, il marito Simone Gianlorenzi: “Lo amerò sempre”

La nomination di Tommaso Zorzi che ha invece chiesto scusa a Sonia Lorenzini, è stata un duro colpo per Stefania Orlando che, dopo aver ascoltato le parole della persona a cui si è legata di più all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, non ha nascosto la delusione versando lacrime per il “tradimento” subito.

Tommaso, dopo la diretta, ha ammesso di sentirsi profondamente in colpa ed, essendo in nomination, ha chiesto al pubblico di votarlo.

“Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. Adesso il pubblico mi ricoprirà di M e mi sta bene. Io in quel momento non sapevo chi votare davvero. […] Stefy ti giuro mi sento male sono una M. Sono stato preso alla sprovvista e ho fatto il tuo nome”.

Stefania, tuttavia, l’ha prontamente rassicurato dicendogli che la nomination non cambierà assolutamente il loro rapporto.

“Non ti sentire in colpa, io voglio che tu sia sempre felice. Non ti manderò a quel paese. Sai che ti voglio bene a prescindere. Devi stare tranquillo, non ce l’ho con te. Davvero non preoccuparti. Io se voglio bene, voglio bene“.

Il popolo di Twitter si è così schierato in massa con la Orlando.

Mi dispiace tanto x Stefania ieri Tommaso ha proprio toppato alla grande si dice dispiaciuto ma poi dice facciamo che il gf e terminato ora si ricomincia e allora giochiamo! E i rapporti creati? Stefy comunque una grande signora! — tiziana (@tiziana55150981) December 15, 2020

Tommaso ha nominato Stefania ed è stato pessimo specie per il motivo ma se guardiamo il GFV come reality lui è il giocatore.

Sta ora a voi decidere cosa guardare, se un film romantico o un gioco dove dovrebbe vincere colui che più di tutti ha tenuto in piedi il programma. #gfvip — Lauradefin (@Lauradefin1) December 15, 2020

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, invece, ha immediatamente difeso Tommaso.

“Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: Continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore…forza Tommy, forza Stefy…ritrovatevi e spegnete le luci della casa.E voi non dividetevi, perdete tempo…entro domani mattina sarà tuto risolto!”.

E voi non dividetevi, perdete tempo…entro domani mattina sarà tuto risolto! ☺️❤️ #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 15, 2020

E poi ha aggiunto:

Se Stefy fosse andata al televoto con Tommy e MTR sarebbe stata una tragedia…per fortuna scampata. Ora però salviamo Tommy e MTR…😎🤘🏻 #gfvip NO STRESS SOLO STRASS — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 15, 2020

Tommaso e Stefania, dunque, chiariranno tutto già oggi?