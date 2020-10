Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando: “Mi ha salvato la vita”

Simone Gianlorenzi è il marito di Stefania Orlando: nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la dichiarazione d’amore della conduttrice.

Simone Gianlorenzi è il marito nonchè il grande amore di Stefania Orlando. Si amano da ben 12 anni e si sono sposati nel 2019. Un amore che ha donato nuova energia a Stefania Orlando che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, durante una conversazione con l’amica Matilde Brandi e con Elisabetta Gregoraci, si è lasciata andare ad un’importante dichiarazione d’amore svelando i dettagli della loro storia. Simone, classe 1977, è un musicista ed è l’uomo che ha convinto Stefania a sposarsi nuovamente e che la rende serena e felice.

Simone Gianlorenzi e l’amore con Stefania Orlando: “Mi ha salvata da tanti brutti pensieri”

Innamoratissima del marito Simone Gianlorenzi, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Stefania Orlando ha svelato i dettagli di un grandissimo amore. Simone è l’uomo che le ha anche salvato la vita. La Orlando, infatti, ha raccontato di aver attraversato un periodo davvero difficile quando è morta la sua migliore amica.

“Dopo la perdita della mia migliore amica, non vedevo più luce – aveva dichiarato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi – Ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili, tanto che gli stessi dottori, a un certo punto, ironizzavano sulla mia patologia da trauma. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana. Improvvisamente capii che non avevo nulla. E Simone, anche nei momenti peggiori, c’è sempre stato. Quando nessuno, mi creda, l’avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti e lui, con tutta la sensibilità del mondo, non mi ha mai giudicata, anzi: mi ha sempre sostenuta. È un uomo d’oro, speciale. Mi ha salvato la vita e mi ha salvato, soprattutto, dai tanti brutti pensieri avuti negli ultimi anni“.

Un anno fa, Simone e Stefania hanno coronato il loro amore con il matrimonio. Durante un confessionale, poi, nella casa del GF Vip, Stefania ha confessato che se l’avesse incontrato prima, probabilmente avrebbe provato ad avere quel figlio che non ha mai voluto.

“Se avessi dieci anni di meno, se avessi conosciuto mio marito prima. Forse, non lo sono, non ne sono sicura. Ogni tanto penso che ci sia qualcosa che ho tolto”.