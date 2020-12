Tommaso Zorzi ha deciso di raccontare tutta la verità su Patrizia De Blanck ai suoi compagni di viaggio del Grande Fratello Vip, svelando cosa faceva di notte quando tutti erano a letto a riposare.

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani e non è così difficile capirne il motivo visto la sua innata simpatia e il suo senso dello humour, che lo hanno aiutato a spiccare tra i vipponi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

L’influencer non risparmia nessuno, nemmeno la contessa Patrizia De Blanck, che nelle scorse ore è stata la protagonista di una sua succosissima rivelazione. La concorrente, che ha abbandonato il programma per il volere del pubblico da casa e non l’ha di certo presa bene visto che ha continuato ad accusare Stefania Orlando, colpevole di averla votata. Ma nemmeno lei sembrerebbe essere così sincera come ha sempre professato. Il motivo?

Tommaso Zorzi ha smascherato Patrizia De Blanck, raccontando che lei amava mangiare di notte quando tutti dormivano beati nei loro letti, ma non solo.

Patrizia De Blanck mangiava di nascosto: la confessione di Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck, secondo quanto raccontato dall’influencer, non solo mangiava di nascosto in piena notte, ma per recuperare qualche snack notturno invitava caldamente i suoi compagni di viaggio ad andare a letto, altrimenti non avrebbero riposato a sufficienza. Insomma, una persona davvero premurosa, peccato poi lei andasse a collezionare tutto il cibo avanzato in giro per la casa.

“Patrizia mi ricordo faceva delle cose assurde. Un giorno magari avevi voglia di prepararti un toast, allora lei appena vedeva che qualcuno apriva il frigo subito arrivava in cucina” racconta Zorzi, che non è assolutamente a conoscenza dell’insinuazione che Francesca Pepe ha fatto sulla sua amicizia con Oppini. “Prendevi, che ne so, il tonno e lo stracchino, e non appena ti giravi lei infilava la forchetta in tutti gli ingredienti e li assaggiava, usando la stessa posata” svela Tommaso.

“Ti ritrovavi pezzi di tonno dentro il formaggio, una cosa assurda. Oppure andava in frigo, apriva la marmellata e ci metteva dentro il cucchiaio. Lo portava alla bocca e dopo lo rimetteva dentro” ha proseguito seccato. “La peggiore arrivava quando ci portavano il Grana. Maria Teresa mi chiedeva di grattugiarlo e quando lo andavo a prendere, trovavo una fettona morsa, come se fosse la scarpetta di Cenerentola. Se poi arrivavano 12 pacchi di biscotti, lei doveva aprirli tutti ed assaggiarne uno da ogni pacco e l’hanno beccata con la telecamere di notte“ ha continuato.

“Lei ci mandava a dormire e decideva che si era fatto tardi, ma poi lei veniva qua e faceva piazza pulita“ ha ammesso. “Una volta invece l’hanno beccata mentre si mangiava un supplì. Lei si nascondeva dietro le telecamere tutte le sue cose. Dopo che se l’era mangiato, si è presa anche le fette biscottate con la maionese, bevendoci su pure un bicchiere di latte” ha concluso Zorzi, rivelando tutti i retroscena su Patrizia De Blanck.

Riviviamo insieme i momenti salienti della nuova puntata di #GFVIP 😏https://t.co/ZDpVgD2WJa — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2020

Tommaso Zorzi ha raccontato inediti retroscena su Patrizia De Blanck, ma è pur vero che molti sono usciti anche sul suo conto come il perché ha litigato con Sonia Lorenzini.