Spiegare al proprio piccolo che Babbo Natale non esiste a volte è una vera impresa, molto ardua da comprendere. Vediamo come fare.

Capita, purtroppo, che ad un certo punto del percorso di vita del nostro bambino si debba fare i conti con la realtà concreta della vita. Alcune cose che gli abbiamo sempre detto ed insegnato vengono a cadere perché necessariamente non possono più vivere di finzione.

Ormai stanno crescendo e non possono ancora credere nell’esistenza di un omino cicciottello di nome Babbo Natale che la notte di Natale porta i doni in tutto il mondo nel giro di appena 24 ore. Questo è vero. Ma non deve necessariamente essere un trauma.

Un bambino va accompagnato nella concezione della realtà in ogni sua sfumatura da noi genitori. E’ vero che molte cose le dovrà imparare da solo, ma è altrettanto vero che noi genitori abbiamo nei suoi confronti un compito ben preciso. Crescerlo.

In questo caso, fra le molte attività proposte per questo Natale 2020, c’è anche questa più difficile di dover spiegare ai nostri piccoli che purtroppo il Babbo dalla lunga barba bianca non esiste.

Vediamo in dettaglio alcuni consigli utili su come farlo.

Come spiegare che Babbo Natale non esiste ai nostri piccoli: alcuni consigli

Non è semplice. Partiamo da questo necessario presupposto. E’ un concetto difficile da far comprendere anche se pensiamo che i nostri bambini ne siano ormai pienamente coscienti.

Dire loro che Babbo Natale non esiste è un colpo al bambino in ogni caso e bisogna quindi saperlo dire in modo delicato ed anche giusto. Assolutamente non a bruciapelo.

Ecco alcuni consigli:

E’ utile evitare dire direttamente la frase senza se e senza. Il dente è meglio che si tolga subito, ma in questo caso non stiamo parlando di denti.

Quando spiegate al vostro piccolo che Babbo Natale non esiste magari sarebbe utile spiegare loro che “ non esiste il Babbo panciuto dalla barba lunga e bianca che porta i doni la notte di Natale, ma che lo spirito natalizio esiste. Così come esiste il bene e la generosità nei confronti delle persone. I regali di Natale non sono magici per il fatto di essere stati consegnati da un uomo con le renne ed una slitta, ma sono magici per l’amore che c’è dietro questo gesto.

Gli occhi dei bambini sono diversi da quelli degli adulti, sono migliori, loro vedono oltre quello che vediamo noi ed è inutile spiegargli che la magia del Natale non esiste. Ne siamo così sicuri? L’uomo dalla barba lunga non esiste. I regali li compriamo noi, ma il bene che il Natale fa a noi tutti è a dir poco magico.

Il Natale 2020 può essere un momento anche di riflessione e di nuovi percorsi per i nostri bambini. Nuove consapevolezze, più mature, ma pur sempre “magiche”. Cosa che noi non dovremmo mai dimenticare.