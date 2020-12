GF Vip, Patrizia De Blanck non ha preso bene la critica mossa da Pupo e gli ha lanciato un avvertimento durante il corso della diretta sulle conseguenze che le sue parole potrebbero avere.

Al GF Vip, Patrizia De Blanck è famosa per non mandarle a dire e anche durante il corso della diretta andata questa sera, a modo suo, lo ha dimostrato.

Settimana scorsa, infatti, ha avuto un confronto di fuoco con Stefania Orlando, dove gliene ha dette di cotte e di crude. Tant’è che la conduttrice ci è rimasto piuttosto male, tanto da piangere durante il corso di questa settimana. Per questo motivo Alfonso Signorini ha pensato di farle incontrare ancora una volta, ma se sulla carta sembrava un confronto all’ultima gif trash, la realtà è stata ben lontana.

Per questo motivo è intervenuta Antonella Elia, che ha ricordato alle due che fino a poco tempo prima se ne dicevano di cotte e di crude, mentre sembrano chiarire il tutto in maniera amichevole. Anche Pupo è intervenuto, mostrando tutta la sua delusione nei confronti della Contessa che in studio non spiegava di certo le cose in maniera carina.

“Sei una delusione Contessa” ha rivelato Pupo. “Soltanto perché tu vuoi farmi litigare” ha spiegato lei, che ha assunto un tono completamente differente rispetto allo scontro di fuoco della settimana scorsa. “Ripeto: che delusione” ha ripetuto lui. “Guarda eh, non farmi arrabbiare che quando torno in studio prendo e ti dico un calcio nel cul*“ ha sbottato lei, prima che Signorini decidesse di terminare questo tranquillo confronto.

Stefania Orlando fa una considerazione su Patrizia De Blanck al GF Vip

Sulla carta, un confronto sanguinario… nella realtà, un confronto tra due grandissimi personaggi di questa edizione di #GFVIP. Ma ora ci pensa Antonella… 😏 pic.twitter.com/iq7Wn524Hw — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020

Stefania Orlando, dopo aver ribadito le sue ragioni con Patrizia De Blanck, ha insinuato che sotto sotto, pensiero condiviso anche dal popolo della rete, che lei stia semplicemente rosicando in quanto a differenza sua è rimasta nella casa più spiata d’Italia.

“Patrizia a te da fastidio che io ti abbia votato e tu sia uscita” ha rivelato Stefania durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip. “Non è vero” ha replicato la Contessa, che in settimana si è anche scagliata contro Barbara d’Urso. “Invece sì, ma io ti ho votata pensando che nessun altro ti votasse. Purtroppo è andata così, ma non posso farci nulla“ ha concluso lei e il confronto sembrerebbe essersi concluso nel migliore dei modi.

Anche se il pubblico, e Signorini stesso, non hanno creduto a questa pacifica reazione della Contessa che in studio sembrava essere molto accesa per la discussione. “Secondo te sta rosicando?” ha chiesto Signorini a Stefania, dopo che Patrizia aveva abbandonato la casa. “Secondo me un po’ sì, ma forse lo sarei anche io al posto suo“ ha concluso la Orlando, mostrando ancora una volta la classe e l’eleganza che fin dall’inizio del suo percorso l’hanno contraddistinta.

Quando fai pace con la tua nemica… ma non la superi fino in fondo… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/jOi8jSz1ez — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020

Il pubblico è rimasto deluso da Patrizia De Blanck al GF Vip che quando si è ritrovata la sua “nemica” davanti ha subito abbassato i toni rispetto alla settimana scorsa.