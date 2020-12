La corretta igiene dentale è importante, ma per garantire il buono stato di salute dei denti è necessario seguire delle buone abitudini, scopriamo quali.

La corretta igiene dentale è davvero importante non solo per garantire la salute dei denti, che non dovrebbe mai essere mai trascurata, ma anche per sfoggiare un sorriso impeccabile.

Purtroppo non sempre si pone la giusta attenzione, ma se si desidera un bel sorriso e soprattutto sano è necessario sottoporsi ad una seduta dal dentista almeno una volta all’anno.

I denti svolgono un ruolo importantissimo, non solo devono sminuzzare il cibo, ma anche afferrare, quindi non è ben poco. E’ necessario quindi seguire delle sane abitudini, scopriamo quali.

Mantenere in salute i denti: sane abitudini da seguire

I denti prendono parte subito al processo digestivo, infatti svolgono un ruolo importantissimo, basti pensare che sminuzzano il cibo che poi arriva allo stomaco.

Sullo stato di salute dei denti incide un pò tutto, l’alimentazione, stile di vita, stress e scarsa igiene orale. Ecco alcune buone abitudini da adottare per sfoggiare non solo un sorriso splendente ma anche sano.

La pulizia della cavità orale è importante e non va per nulla trascurata, i denti si devono lavare almeno 3 volte al giorno, al mattino, dopo pranzo e dopo cena, ma ci sono situazioni in cui è richiesta di farlo più volte, questa sana abitudine ostacolerà la formazione della placca. Non va trascurata nessuna zona della cavità orale, la lingua va pulita bene stesso con lo spazzolino da denti, passate delicatamente sopra. La cattiva igiene è responsabile dell’alitosi, che si può attenuare con rimedi naturali.

Anche le zone interne dei denti non vanno trascurati, anzi si deve rimuovere ogni residuo di cibo, purtroppo spesso non vengono pulite bene perchè si ha l’abitudine di lavare i denti in pochissimo tempo. L’igiene orale è importante ma non dimenticate di sostituire lo spazzolino da denti almeno ogni 2-3 mesi. Ricordate di eseguire una pulizia dei denti una volta all’anno.

La salute dei denti è davvero importante anche l’alimentazione va ad influenzare sullo stato di salute, non solo l’igiene. Ci sono cibi che possono fortificare e altri che indoliscono e danneggiano i denti.

Avere denti forti è importante, sicuramente i cibi ricchi in zuccheri vanno evitati o la massimo abbiate cura di lavarvi i denti. Segui i nostri consigli per lavare bene i denti e soprattutto capire quante volte è opportuno farlo.

Gli alimenti che non vanno assunti regolarmente sono quelli ricchi in zuccheri come snack, merendine, caramelle gommose e ricoperte di zucchero. Lo zucchero è il nemico dei denti che durante la masticazione di questi cibi possono rimanere tra i denti, che a lungo andare possono consumare lo smalto, motivo per cui i denti vanno lavati subito e bene.

Ma non dimentichiamo i succhi di frutta confezionati, non solo consumate con moderazione e senza esagerare con gli agrumi che possono danneggiano lo smalto. Stesso discorso vale per bevande come caffè che a lungo andare dopo il consumo smisurato possono macchiare i denti, infatti tenderanno ad ingiallirsi. Anche in questo caso lavate subito i denti dopo aver bevuto il caffè, provate a sostituire il caffè con altre bevande, ecco quali.

Stesso discorso vale per il vino rosso che corrode lo smalto e macchia sia i denti che le labbra.

Consigli da seguire

Ricordate che è necessario quindi evitare alcuni alimenti che a lungo andare possono mettere a dura prova la salute dei denti, ma non deve neanche mancare la pulizia corretta della cavità orale.

Sicuramente si deve fare attenzione a ciò che si decide consumare ogni giorno, gli alimenti da prediligere nella dieta sono frutta e verdura di stagione, che contengono vitamine C, A e D inoltre. Non solo anche sali minerali come calcio, fosforo, magnesio. Questi nutrienti rinforzano i denti e mantengono in buono stato le gengive.

Ricordate che è importante bere bevande ne troppo fredde ne troppo calde così da proteggere i denti.

La salute dei denti è importante non trascuratela, ma non dimenticate di sottoporvi ad una visita dentistica almeno una volta all’anno.