Patrizia De Blanck urla contro Stefania Orlando. Signorini: “Stia ferma!”

Patrizia De Blanck ha iniziato ad urlare contro Stefania Orlando in diretta. Signorini è stato costretto ad intervenire.

Patrizia De Blanck, durante il corso di quest’esperienza al GF Vip, ma anche prima, ha dimostrato di essere una persona senza peli sulla lingua. La Contessa, non appena Alfonso Signorini ha tirato una recente discussione tra Adua Del Vesco e Stefania Orlando, è subito intervenuta accusando quest’ultima di essere una persona falsa e doppiogiochista. In quanto, quando erano ancora nella casa, le avrebbe chiesto di non votarla durante la fase della nomination per votarla a sua volta alle spalle.

“Sei una falsa e doppiogiochista, devi stare zitta!” ha esordito la Contesa, che di recente ha spiegato i cattivi odori che provenivano dalla sua stanza. “E’ inutile che poi tu mi mandi tuo marito a dirmi le cose, hai capito? Devi stare zitta!” ha continuato ad urlare dallo studio, alzandosi perfino in piedi. Tant’è che Alfonso Signorini è dovuto intervenire per placarla.

“Stia ferma Contessa, guardi che ci sono le distanze di sicurezza“ ha tuonato il conduttore rimettendo apposto la sua concorrente, che non faceva altro che chiedere l’approvazione di quanto affermato da tutti i presenti, mentre Stefania la sentiva dalla casa più spiata d’Italia assumendo un’espressione mista tra lo stupito e divertito, in quanto era chiaro che l’intenzione della Contessa fosse quella di fare un po’ di sano show, nonostante fosse visibilmente arrabbiata.

Patrizia De Blanck si è infuriata al GF Vip contro Stefania Orlando, accusandola di essere falsa.

Stefania Orlando e Patrizia De Blanck ai ferri corti: è scontro al GF Vip

Stefania e Rosalinda si sono affrontate, sono venute a galla incomprensioni ed “incoerenze”. Ma questa è solo la punta di un iceberg: la frattura tra le donne della Casa è decisamente più profonda. #GFVIP pic.twitter.com/JRPV4m8CcB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

Il tutto, come anticipato, è partito da una discussione tra Adua Del Vesco e Stefania Orlando. In quanto le due hanno discusso dopo la diretta di venerdì in quanto l’attrice ha accusato la conduttrice di essere falsa, in quanto l’avrebbe nominata utilizzando un motivo futile, appartenente a settimane e settimane fa, piuttosto che dirle che tra loro non è scattata quell’amicizia che ha con gli altri.

“Avrei preferito tu mi dicessi che non mi sopporti” si è sentito dire da Adua Del Vesco. “Ma non è vero, per me ci sono delle dinamiche poco chiare. Tutto qui” ha risposto Stefania, facendo riferimento al suo rapporto con Massimiliano Morra.

Quando in studio tutti hanno rivisto questo momento, Antonella Elia è intervenuta in diretta affermando che la Orlando è un’ottima giocatrice, perfetta per il reality show del Grande Fratello Vip ed è a questo punto che è intervenuta la furia di Patrizia De Blanck, che ha fatto sua la tesi dell’opinionista, affermando non solo che ha ragione ma che la conduttrice l’avrebbe presa in giro in modo tale da evitare la nomination ma per poi farla fuori da giochi.

Un momento decisamente molto caldo, che ha accompagnato la diretta subito dopo la grande emozione provata con Tommaso e Francesco.

La Contessa prende la palla al balzo: è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa! 😱 #GFVIP pic.twitter.com/2TLh9KveLz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

Patrizia De Blanck e Stefania Orlando, che dopo una certa ha preferito assecondarla piuttosto che risponderle, è chiaro come il sole che purtroppo non riusciranno mai ad andare d’accordo.