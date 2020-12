Patrizia De Blanck una furia dopo il GF Vip: bomba su Barbara d’Urso

Patrizia De Blanck è diventata una furia dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, lanciando una bomba su Barbara d’Urso.

Patrizia De Blanck ha da poco abbandonato la casa del GF Vip e, come di consueto, sta rilasciando diverse interviste per commentare il suo percorso all’interno del reality show di canale 5. La Contessa, tra una confessione e l’altra, non ha mancato di rivelare di essere rimasta profondamente delusa da Barbara d’Urso.

La bella conduttrice partenopea, che si è preoccupata per Paolo Brosio, mentre lei era nella casa, nei suoi salotti televisivi ha ospitato alcuni personaggi che hanno messo in dubbio la sua vera nobiltà e ciò non le sarebbe affatto piaciuto. Patrizia non ha nemmeno apprezzato che a Pomeriggio 5 sono state trasmesse le immagini che la ritraggono senza niente addosso, ma questo, per amore della verità, non è assolutamente colpa della conduttrice in quanto era in diretta con il suo programma e non avrebbe mai potuto immaginare che in quel momento lei scegliesse di levarsi i vestiti.

Per questi motivi, Patrizia De Blanck ha sganciato una bomba su Barbara d’Urso, rivelando anche di non voler prendere parte, almeno per il momento, ai suoi salotti televisivi.

Barbara d’Urso, Patrizia De Blanck ammette: “Non andrò da lei”

Barbara d’Urso, secondo quanto dichiarato da Patrizia De Blanck al portale Superguidatv, avrebbe cercato di affossarla, mostrando tutti i peggiori lati di lei ed insinuando il dubbio sulla sua famiglia. Delle accuse davvero pesanti, a cui sicuramente la bella conduttrice partenopea avrà modo di rispondere. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non posso nascondere di essere rimasta delusa dal suo comportamento. Con me si è sempre comportata da amica, ma poi si è messa in prima fila per affossarmi“ ha esordito. “Il suo atteggiamento non mi è affatto piaciuto. Pensate che mi hanno anche contattato per prendere parte al suo programma, ma non vado in studio da lei“ ha proseguito la Contessa che ieri è stata sgridata da Signorini.

“Ho bisogno prima di metabolizzare quanto è successo e poi vediamo meglio che fare, ma almeno per il momento rimango ferma nella mia decisione” ha poi ammesso. “Barbara voleva che io prendessi parta al suo programma già da questa domenica, ma sono offesa“ ha continuato. “Ha perfino mostrato le mie immagini senza vestiti quando ero nella casa e non l’ho trovata una cosa carina da fare“ ha aggiunto. “Io non sono una mica una ragazzina. Quando ho messo piede nella casa, non avevo la minima idea di dove fossero le telecamere, manco sapevo di essere ripresa“ ha dichiarato. “Ha avuto una mancanza di stile e di classe” ha concluso. “Fatta eccezione per i suoi programmi, continuerò a fare televisione. E’ una cosa che mi diverte. Poi sono anche rimasta l’unica, tutti gli altri sono morti“ ha aggiunto.

La Contessa prende la palla al balzo: è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa! 😱 #GFVIP pic.twitter.com/2TLh9KveLz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

Patrizia De Blanck contro Barbara d’Urso non c’è affatto andata leggera. Le due riusciranno a chiarirsi? Visto che sicuramente con Stefania Orlando, con cui ha pesantemente discusso, non sembra esserci una via di uscita.