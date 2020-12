Dal Giappone arriva un’idea davvero particolare per un ricevimento di nozze magico. Il ricevimento a tema Sailor Moon.

Chi sta per sposarsi sa bene che tra le tante cose da organizzare, il ricevimento di nozze è una tra le più importanti e tra quelle che, ovviamente, richiedono maggior tempo. I dettagli da considerare sono infatti tantissimi e spesso può essere difficile far coincidere le aspettative con la realtà.

Se dopo la scelta della location perfetta si hanno ancora dubbi su come organizzare la festa più bella della propria vita è quindi importante prendersi del tempo per capire ciò che si vuole. E tra le tante idee possibili, dal Giappone ne arriva una davvero geniale, ovvero un matrimonio a tema con una delle serie più famose di sempre: Sailor Moon.

Matrimonio a tema Sailor Moon: per un ricevimento… lunare

L’idea arriva ovviamente dal Giappone dove manga (fumetti giapponesi) e anime (cartoni animati) fanno parte del quotidiano e sono amati e seguiti da tutti.

Motivo per cui, inserirli all’interno di ristoranti, linee di abiti, o di gioielli è una cosa praticamente normale. E, restando in tema, in questi giorni è stata annunciata una partnership tra il merchandise di Sailor Moon e delle wedding planner che ha portato alla nascita di un ricevimento di nozze in puro stile sailor.

Così, le spose che hanno sempre desiderato di vivere almeno un giorno nel mondo della paladina che veste alla marinara, potranno finalmente realizzare il loro sogno. Oltre ai pennelli da trucco di Sailor Moon e agli abiti da sposa, da oggi in Giappone sarà infatti possibile realizzare un vero ricevimento a tema sailor. Ricevimento che comprenderà anche piatti dedicati alle cinque guerriere principali, cocktail analcolici, dolci di tutti i tipi e diverse torte nuziali tra le quali scegliere. Un vero sogno per chi ha amato questa serie e desidera poterne vivere le atmosfere durante il giorno più bello.

E anche se l’iniziativa è tutta giapponese, nulla vieta, in mancanza di idee sul tipo di festa da realizzare di prendere spunto da una simile possibilità, dando vita ad un ricevimento che rimarrà sicuramente ben impresso nella mente di tutti.