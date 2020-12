Perché Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini hanno litigato prima del Grande Fratello Vip? A spiegarlo è il diretto interessato in alcune vecchie dichiarazioni. Spoiler: c’entra anche Giulia De Lellis.

Tommaso Zorzi non ha di certo preso bene l’ingresso di Sonia Lorenzini al GF Vip. Tant’è che non appena lei ha messo piede nella casa più spiata d’Italia, hanno finito con il litigare come non mai.

I due, non è di certo un mistero, si conoscevano da prima che iniziasse la quinta edizione del reality show di canale 5 e non è di certo una novità che tra i due non scorra buon sangue. Tant’è che gli autori l’hanno scelta appositamente per far sbroccare Tommaso e direi che la missione sembra essere più che riuscita visto che dopo la diretta di ieri hanno avuto un’altra pesante discussione, ma perché i due non si sopportano?

A svelare tutta la verità è stato il diretto interessato durante il suo show online Tommy Talks qualche tempo fa, dove è stato ospite anche Gabriele Parpiglia, raccontando un mancato saluto e di un retroscena su Giulia De Lellis e i tradimenti di Andrea Damante.

Tommaso Zorzi vuota il sacco su Sonia Lorenzini: il retroscena con Parpiglia

La convivenza tra Sonia e Tommaso promette BENISSIMO! 😂 #GFVIP pic.twitter.com/98hlmXJpQI — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2020

Tommaso Zorzi nel show rivela che il motivo della loro antipatia rosale a qualche tempo fa, quando in una rubrica tenuta da lui criticava i personaggi flop del momento, includendo anche Sonia Lorenzini per l’atteggiamento da diva assunto in quella circostanza.

Il gesto non è piaciuta a Sonia, che è stata difesa da Natalia Paragoni, che non appena ha avuto modo di incontrarlo da vicino ha voltato la faccia dall’altra partenza senza salutarlo. Tommaso se n’è fatto una ragione, tant’è che aveva rimosso perfino l’episodio, ma la Lorenzini ha rivelato che lui non si era limitato a stroncarla ma avrebbe fatto il gesto del vomito accanto una sua foto. Gesto che lei ha interpretato come volgare, ma non è finita qui.

Tommaso, insieme a Gabriele Parpiglia, rivela che secondo alcune indiscrezioni, Sonia sia una delle ragazze che ha tradito la fiducia di Giulia De Lellis quando lei era ancora fidanzata con Andrea Damante. Zorzi e Giulia, infatti, sono amici e sembrava che anche le due ragazze lo fossero e come dice la De Lellis: “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”.

Ovviamente non sappiamo se quanto riportato da Zorzi tempo fa corrisponda alla realtà dei fatti, in quanto le dirette interessate non si sono mai pronunciate sull’argomento, ma numerose indiscrezioni trapelate in rete negli scorsi mesi sembrerebbero confermare tale teoria.

Scontro immediato tra Tommaso e Sonia dopo la puntata 🔥 #GFVIPhttps://t.co/htFyEaQjjG — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2020

In molti si chiedevano perché Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini hanno litigato, ma era quest’argomento non è più un mistero, ma sicuramente durante il corso delle puntate Alfonso Signorini approfondirà di più tale tematica, che tanto appassiona il pubblico del piccolo schermo.