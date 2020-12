GF VIP Maria Teresa Ruta si sfoga con gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello circa il senso di solitudine e di esclusione che prova all’interno della casa. Leggiamo cos’ha detto.

Maria Teresa Ruta all’apparenza sembr una donna forte e determinata, come se niente e nessuno possa intaccarla. Eppure, anche lei ha i suoi momenti di sconforto e angoscia all’interno della casa del Grande Fratello.

La notte porta consiglio ma a volte porta anche quel senso di vuoto e smarrimento che niente e nessuno può risollevare. Vediamo cos’è successo.

“Tutti fanno i gruppetti. Se ne vanno di qua e di là. Nessuno mi invita mai”

Maria Teresa avverte un senso di solitudine e di esclusione all’interno della casa. La Vip, ex vincitrice di Pechino Express e concorrente della casa del Grande Fratello è stata vista piangere da Andrea mentre stava lavando i piatti. Alla domanda del suo coinquilino Maria Teresa spiega che si sente sola, quasi costantemente.

Il motivo? Secondo la conduttrice televisiva e showgirl gli altri inquilini farebbero “gruppetto” all’interno della casa senza mai coinvolgerla.

Successivamente alla discussione con Andrea si è aggiunto anche Tommaso Zorzi, il quale ha cercato di deviare la nota di tristezza sul volto di Maria Teresa e cercare di investigare sul suo umore cattivo.

A quel punto, La Ruta ribadisce, in modo più scherzoso: “Mi sento sola, tutto qua. Amata e sola. Lo sai che sono una difficile io”, esclama ridendo. In quel momento arriva anche Pierpaolo, il quale l’abbraccia vedendola così.

Maria Teresa coglie l’occasione per scusarsi di averlo nominato, ma per il ragazzo il discorso è chiuso dopo il loro chiarimento. La Vip però riflette anche sulla lite di Pierpaolo con Elisabetta: “Avrei dovuto difenderti.”

Pierpaolo si schermisce e poi ribadisce quanto in molti le vanno dicendo da tempo: non è giusto che faccia tutto in casa, deve godersi il riposo. Successivamente anche Giulia e Rosalinda, entrate in stanza, chiedono a Maria Teresa il motivo delle sue lacrime.

In questo caso la concorrente è più loquace: “Non mi chiamate mai, sono io che mi aggiungo a voi”, spiega notando anche come gli altri facciano coppia e la lascino da sola.

Tutti i Vip presenti provano a tirare su di morale la donna, affermando di non aver mai voluto escluderla. C’è però anche un’altra questione che affligge Maria Teresa, la quale pensa che Stefania si sia allontanata da lei.

Il motivo? Forse la sua difesa di Dayane, probabilmente poco apprezzata dalla sua amica. Tommaso quindi le suggerisce di parlare subito con la Orlando, altrimenti la sua tristezza si trascinerà a lungo. Maria Teresa decide di farlo domani, senza indugi.

Insomma quando c’è bisogno su una spalla su cui piangere o qualcuno che ti faccia tirare su il morale, Maria Teresa può certo contare sugli altri inquilini della casa e continuare a raccontare i suoi annedoti piccanti o su futuri progetti e conduzioni.