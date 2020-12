By

Le confessioni bollenti di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020: “Ho fatto l’amore sette volte in un pomeriggio con Roberto”.

Cristiano Malgioglio sta movimentando la casa del Grande Fratello Vip 2020 e, stanotte, ha deciso di regalare ai vipponi un format ovvero “L’intervista nella lavatrice”. La prima a sottoporsi alle domande del paroliere che ha già conquistato l’affetto di tutti gli inquilini del bunker di Cinecittà è stata Maria Teresa Ruta che ha giurato di rispondere con assoluta sincerità.

L’intervista si è svolta su un argomento bollente ovvero le varie esperienze intime della conduttrice. “Quanti uomini hai avuto?”, è stata la prima domanda di Malgioglio a cui la Ruta ha risposto così – “due”, riferendosi all’ex marito Amedeo Goria e al suo attuale compagno Roberto.

Maria Teresa Ruta: “Con Roberto ho fatto l’amore sette volte in un pomeriggio”

Cristiano Malgioglio indaga nei gusti di Maria Teresa Ruta. “Cosa le piace di un uomo?”, chiede il paroliere. “A me interessa come m’infiamma con lo sguardo”, risponde Maria Teresa Ruta a cui Malgioglio chiede se fare l’amore in un sarcofago le abbia portato fortuna.

“Ma com’è Roberto, suo marito?” chiede ancora Cristiano mentre la showgirl divertita risponde senza imbarazzo: “Pazzesco, un grande baciatore”.

La Ruta, poi, si è lasciata andare ad un’ulteriore confessione: “In un pomeriggio abbiamo fatto l’amore sette volte”, stupendo i suoi coinquilini. Un racconto sincero quello della Ruta che poi risponde con sincerità anche all’ultima domanda di Malgioglio.

“Nella tua vita chi è la persona che più ti ha umiliata?”, chiede Giulia Salemi. “Non è che non voglio rispondere, ma nessuno non mi ha mai fatta sentire male. Posso non essere capita, ma questo è normale”, risponde la Ruta.

“Cosa ti manca dalla vita?”, chiede Cristiano. Maria Teresa Ruta: “La vita, vorrei tornare indietro e vivere ancora, avrei voluto fare tante altre cose, la vita corre e mi sembra già scolpita”.

Cristiano, emozionato, si lascia andare a delle parole ricche di stima e d’affetto nei confronti di Malgioglio: “Tu sei una persona speciale e sei tanto amata, goditi ogni attimo e sii felice di quello che stai facendo”.