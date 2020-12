Cucinare insieme ai bambini gli alberelli dolci di Natale: ecco 2 idee

By

Se vuoi passare del tempo insieme ai tuoi bambini prova a cucinare insieme a loro. Qui ti forniamo due ricette per preparare degli alberelli di Natale dolci. Scopriamole insieme.

Il Natale è ormai alle porte cucinare è sicuramente una di quelle attività che in questo periodo di festività può essere una valida alternativa di divertimento per i nostri bambini.

Complici le fredde temperature si sta maggiormente in casa e cucinare insieme a loro può essere un modo divertente per trascorrere un po’ di tempo.

In particolare vi forniamo due ricette per preparare dei deliziosi alberi di Natale dolci molto scenografici. I vostri bambini si divertiranno un mondo. Seguite le ricette.

Alberelli di Natale: due ricette che divertiranno i bambini

Mancano ormai sempre meno giorni a Natale e i preparativi in molte case sono già iniziati. Alberi addobbati, presepi allestiti, ghirlande appese e chi più ne ha più ne metta.

E per i bambini è proprio questo il momento più bello dell’anno. Ricco di colori, profumi, musica e naturalmente anche di sapori.

Far avvicinare i bimbi alla cucina in questo magico momento è ancora più emozionante specie perché si possono preparare tanti deliziosi piatti a tema natalizio.

In particolare vi avevamo già suggerito come realizzare gli omini di pan di zenzero introducendo ai piccoli la ricetta con il racconto della relativa fiaba.

Non solo, qui potrete trovare anche 5 ricette natalizie per cucinare con i bambini durante il periodo festivo.

Quelle di oggi invece sono due ricette dolci e scenografiche per preparare insieme ai vostri bimbi dei simpatici alberelli di Natale gustosi e belli da vedere. Vediamo tutti i passaggi per preparare queste due delizie.

Albero Pan di stelle

Anche se a prima vista può sembrare difficile da realizzare questo dessert così particolare è molto semplice da preparare. La torta di Pan di stelle a forma di albero di Natale non prevede cottura e per farla basterà bagnare velocemente i biscotti nel latte freddo, e alternarli alla panna e alla nutella.

L’effetto wow sarà davvero assicurato e ricordatevi che avrete la massima resa con poca spesa. Qui sotto la lista di quello di cui avrete bisogno. Vi serviranno solo 4 ingredienti: biscotti, panna montata, latte e nutella.

Ingredienti

48 biscotti pan di stelle + 3 a forma di stelle (opzionale)

300 g di panna fresca

30 g di zucchero a velo

125 g di nutella

1 tazza di latte o caffè e latte freddi per bagnare i biscotti

Per prepararla osservate il video qui sotto. Sarà più semplice a farsi che a dirsi e coinvolgete i vostri piccoli perché le operazioni sono davvero semplici. Si divertiranno un mondo e alla fine avranno un bel ricordo di questo strano Natale 2020.

Albero di Natale con biscotti di pasta frolla

Ce n’è per tutti i gusti. Se l’alberello che avete appena visto sopra era fatto di biscotti Pan di stelle questo è realizzato con biscotti di pasta frolla fatti a mano. Quindi si tratta di un dolce più impegnativo e che vi farà mettere le mani in pasta.

Di sicuro i bambini si divertiranno un mondo ad impastare con le manine, a rompere le uova, e a fare i biscotti con le formine.

Ecco la ricetta per preparare anche questa delizia, bella da vedere e ottima da gustare.

Ingredienti per la pasta frolla

500 g di burro

500 g di zucchero semolato

1 cucchiaino essenza di vaniglia (o bacca di vaniglia o vanillina)

4 uova

10 g di sale

1 kg di farina 00

24 g di lievito per dolci

1 cucchiaino di cacao amaro

Per prepararlo dovrete fare diversi passaggi. Se avete una planetaria o un’impastatrice potrete mettere tutto insieme e sarà tutto molto veloce. Una volta pronto l’impasto avvolgetelo in della pellicola e mettetelo n frigorifero per un’ora.

Quindi stendete la frolla con un matterello e fatela alta circa 5 mm. Quindi utilizzate degli stampi a forma di stella, ne occorreranno almeno di 4 dimensioni diverse. A questo punto cuocete i biscotti sulla teglia in forno statico a 180° C per 10-12 minuti.

Una volta cotti sfornateli e lasciateli raffreddare ora potrete costruire l’albero seguendo il video qui sotto.

Quindi dedicatevi alla decorazione con la ghiaccia reale. Altrimenti spolverizzatelo con lo zucchero a velo ed in questo caso per far attaccare le stelle usate del cioccolato fuso.

Come realizzare la ghiaccia reale secondo i metodi del blog “Dolci tutta la vita”

1) “In un mixer riporre 250 g di zucchero a velo, un albume e qualche goccia di limone.

2) Riporre in un mixer 250 g di zucchero a velo, 50 g di polvere di meringa (meringa ridotta in polvere) e pian piano unire l’acqua, circa 20-30 g. Consiglio di aggiungere poca acqua alla volta per evitare di aggiungerne troppa, nel caso dovesse risultare troppo liquida, aggiungere al composto altro lo zucchero a velo”.

Infine, per decorare l’alberello di colore verde basterà unire alla ghiaccia reale e un pochino di colorante alimentare di questo colore.

Qui sotto vedrete tutti i passaggi per realizzarlo.

E se queste ricette vi sono piaciute, potrete cucinare ancora con i vostri bambini con gli antipasti sfiziosi natalizi.