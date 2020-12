Chiara Ferragni va a fare shopping: i dettagli che fanno impazzire i fan

Chiara Ferragni è entrata nel mood natalizio dei regali. Recentemente ha pubblicato alcune foto sul suo profilo. Ma ci sono due dettagli che hanno destato il sospetto dei fan.

Chiara Ferragni stupisce ancora i suoi fan stavolta per due motivi. Difatti nel suo profilo, l’imprenditrice digitale ha pubblicato alcuni scatti per le vie di Milano, con esattezza l’influencer si trovava in via Montenapoleone insieme alla sorella Valentina.

L’influencer e imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, si mostra sorridente fuori dai negozi del Quadrilatero della moda a Milano, portando con sé in bella vista un accessorio a dir poco “raro” e molto costoso. Ma qualcuno sul social storce già il naso per quella che considera un’esagerazione: una mera ostentazione di lusso oltremisura. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’accessorio che ha destato i sospetti dei fan

In giro per i negozi del quadrilatero della moda, Chiara Ferragni senza mascherina sfoggia una borsa dal valore di oltre 100 mila euro. Proprio così, dopo avervi parlato del costo del suo albero di Natale adesso tocca al suo outfit. L’imprenditrice digitale, già mamma di Leone e prossima a diventare mamma di una femminuccia posa in giro per la città di Milano con una borsa molto molto rara.

Si tratta della Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30. Una borsa di pelle di coccodrillo con la chiusura ricoperta di diamanti, con colori che sono ispirati alle montagne innevate dell’Himalaya.

Look ancora una volta impeccabile per la lanciatrice di tendenze di moda. Difatti, Chiara, incinta della sua secondogenita, si mostra raggiante e luminosa mentre indossa una tuta in lana grigia (uno dei must-have di Chiara) abbinata ad anfibi in pelle nera con la suola carrarmato. Sopra, per non sentire freddo, completa l’outfit con la tendenza del momento: il cappotto teddy bear. Il suo, grigio scuro, è di Max Mara e costa 1750 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ma non è il capo a stupire per il suo prezzo: il tocco finale lo dà la sua borsa, una Birkin bag di Hemés superlativa e molto chiaccherata.