I 5 must have secondo Chiara Ferragni: ecco cosa avere nell’armadio

Dal cardigan micro al maglione vestaglia, passando per i pantaloni in lattice o effetto pelle, al capo animalier, fino ad arrivare alla tuta. Ecco i 5 must have secondo Chiara Ferragni.

Che questa seconda gravidanza l’abbia resa ancora più bella è sotto l’occhio di tutti. Chiara Ferragni, icona di stile e fonte d’ispirazione con ogni suo look, ancora una volta detta le regole della moda.

Da sempre un modello da seguire per i suoi 22 milioni di followers, la regina di stile, indirettamente ci mostra quali sono i must have di questa stagione.

I capi o accessori che assolutamente non possono mancare nel vostro armadio li trovate direttamente nell’Instagram dell’influencer. Scopriamo quali i sono i 5 must have secondo Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni: fonte d’ispirazione con i suoi outfit

Se non volete sbagliare neanche un colpo in fatto di moda, basterà spulciare il profilo Instagram di Chiara Ferragni, per scoprire quali sono i 5 must have di questa stagione, almeno secondo l’influencer.

Sarà che tutto quello che indossa l’imprenditrice digitale diventa oggetto del desiderio di eserciti di ragazze più o meno giovani. I suoi outfit fanno sempre centro, dettando le leggi del fashion system.

E allora andiamo a scoprire quello che dobbiamo assolutamente avere nell’armadio quest’inverno per essere al passo con la moda, secondo la più famosa influecer al mondo, colei che ha inventato questo mestiere, ovvero the queen Chiara Ferragni.

Micro e maxi cardigan in stile Chiara Ferragni

Il cardigan è uno dei maglioni preferiti di Chiara Ferragni, di sicuro è uno di quei capi che non manca nell’armadio della bionda influencer. Che siano di Zara, o del suo omonimo brand, micro, macro o medium size i cardigan sono uno dei must have di questa stagione.

Se volete prendere spunto dalla Ferragni ecco alcuni modelli. Qui sotto trovate un modello rosa di Zara, con pellicciotto finto al costo di 39,90 euro.

Ma anche del brand Chiara Ferragni c’è un modello che porta proprio la sua firma. Lo trovate nello shop online dell’influencer a 295,00 euro.

Altrimenti se preferit il macro cardigan ecco un modello qui sotto a cui abbinare il pantalone coordinato in maglia, per un look comodo anche a casa ma totalmente chic. Il marchio è Something Navy e il completo si può acquistare nel sito del brand a 195 dollari il cardigan, mentre a 165 dollari i pantaloni.

Maglione a vestaglia by Chiara Ferragni

E dopo aver fatto un excursus sui cardigan vediamo ora il maglione a vestaglia, che tanto va di moda in questa stagione. Lo abbiamo visto indossare anche ad Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello, riscuotendo un grande successo.

Qui vi proponiamo il modello a marchio Chiara Ferragni rosso natalizio, adatto agli outift casalinghi ma anche per una passeggiata al parco, perché comodo, morbido, avvolgente e caldo.

Ma non solo, qui sotto c’è anche il modello by Christian Dior. Super chic.

Pantaloni in lattice o effetto pelle

Badate bene, sono due cose diverse, il primo, il modello in lattice è sicuramente più adatto ad un look glamour, magari da indossare per una serata più particolare, insomma qualcosa di più impegnativo. Qui sotto troverete il pantalone super skinny indossato dalla Ferragni di Yves Saint Laurent.

Altrimenti per un look basic, da sfruttare anche tutti i giorni, il pantalone effetto pelle sarà il top. Per un look casual, ma con stile, ecco il modello baggy di Zara che Chiara indossa alla perfezione, abbinandolo con un maglioncino a righe di Yves Saint Laurent. Un outfit da copiare. E il pantalone effetto pelle un must have da avere.

Capo animalier: immancabile nell’armadio della Ferragni

Non poteva mancare un capo animalier nel guardarobe stratosferico dell’influencer e questo cappottino a marchio Chiara Ferragni è già un must have.

Altrimenti c’è il piumino sbarazzino nella versione corta. Sicuramente molto più easy e facile da portare.

Tuta da ginnastica secondo Chiara Ferragni

Chiudiamo la nostra carrelata di outfit e capi must have con la tuta da ginnastica. Complice la pandemia e il lockdown le tute, ora più che mai, sono uno dei capi assolutamente immancabili nel nostro guardaroba. E allora scopriamo quali sono i modelli più cool.

Quello sopra è un modello del brand Barrow e potrete acquistare la felpa al costo di 148,00 euro, mentre i pantaloni vengono 178,00 euro. La Ferragni abbina questa tuta dai colori shocking ad un chiodo di pelle nera a marchio Celine e delle Adidas bianche.

Altrimenti un modello semplice color lilla di cotone organico del brand Pangaia che trovate al costo di 130,00 euro la felpa e 104,00 euro il pantalone.

E per chi non ne avesse ancora abbastanza c’è anche il modello con gli angioletti della Fiorucci un must have piuttosto vintage che forse qualcuno di voi avrà ancora nell’armadio dagli anni ’80. La felpa la trovate al costo di 165,00 euro mentre i pantaloni vengono 135,00 euro.

E voi quale di questi must have avete già e quale invece dovete ancora acquistare?