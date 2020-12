I bambini sono molto attratti dall’albero di Natale, uno in particolare è consigliato dal metodo Montessori per aiutarlo a sviluppare determinate abilità.

Il Natale è la festa più attesa e gradita dai più piccoli e come dargli torto. Il Natale riempie la città di luci e colori, si possono esprimere i desideri e Babbo Natale porta tanti regali. La casa cambia aspetto e diventa molto più accogliente grazie all’albero, alle decorazioni e alle lucine.

I bambini ci aiutano sempre a fare l’albero, il giorno in cui si decide di fare l’albero nell’aria c’è un’atmosfera particolare, sembra magica. Ognuno a Natale dà sfogo alla propria creatività addobbando il suo albero dei sogni e anche i bambini potrebbero avere un albero tutto loro per decorarlo secondo la propria fantasia.

Il metodo Montessori consiglia un albero in feltro semplicissimo da realizzare ma che i bambini non potranno non adorare. Questo albero è importante per lo sviluppo di alcune capacità del tuo bambino. Scopri come realizzarlo e perché farlo in questo articolo.

L’albero in feltro Montessori, perché realizzarlo?

Il metodo Montessori che prevede un mondo a misura di bambino ha pensato di realizzare un Albero di Natale appositamente per loro che li intrattenga con decori e addobbi. Un’idea facile ma anche molto utile perché aiuterà il bambino a stimolare immaginazione e abilità manuale. Per creare questo albero servono poche cose, per esempio del feltro di vari colori, dei bottoni di varie misure, e del cotone. Con la fantasia, ago, filo e forbici il divertimento non tarderà a manifestarsi.

L’albero Montessori si può appendere su una parete oppure si può realizzarlo con forma conica e fare in modo che si tenga dritto sul pavimento incollandolo su un cartoncino. Per la scelta degli addobbi chiedete il parere dei piccoli.

Con questo albero i bambini imparano che i materiali possono essere trasformati e impiegati per realizzare cose fantastiche. L’albero diventa un gioco interessante, una scoperta e un’avventura senza fine. Tutte le decorazioni applicate sul feltro possono essere applicate, staccate e riapplicate tutte le volte che i bambini vogliono. Tutto si basa sulla scelta “pienamente libera” del bambino.

Con questo albero il bambino potrà vivere il Natale a modo suo. Potrà addobbare il suo albero in sicurezza, scoprire le diverse consistenze dei materiali, le diverse forme e colori che impreziosiscono l’atmosfera natalizia.

Il bambino userà i suoi 5 i sensi per addobbare l’albero e addobbo dopo addobbo allenerà la sua coordinazione mano-occhio divertendosi ad appendere le decorazioni sul suo personale albero.

Albero montessoriano come realizzarlo, istruzioni passo passo

Se desideri realizzare un albero conico avrete bisogno di:

cartoncino

feltro

bottoni

colla a caldo

nastrini

decorazioni varie soffici

Per fare l’albero realizzate innanzitutto la sua forma conica. Prendete un cartoncino spesso realizzate il cono, unite i due lati con del nastro adesivo in modo che resti chiuso. Se occorre rendere l’albero più stabile potreste munirlo di una base circolare. Ricoprite il cono con il veltro verde e incollatelo con l’aiuto della colla a caldo. A questo punto fissate dei bottoncini colorati su questo albero. Questi bottoncini saranno i perni sui quali i bambini appoggeranno le diverse decorazioni. Usate la colla a caldo per una tenuta maggiore.

Ora potete ritagliare il feltro che avete. Realizzate renne, angeli, babbo Natale e tutto quello che vi suggerisce la fantasia. Rendete le decorazioni morbide unendo due forme uguali e cucendole con ago e filo e riempite con dell’ovatta.

Infine applicate dei nastrini ad ogni decorazione, in modo che i bambini possano appendere le decorazioni sui bottoni.

Infine, ritagliate le sagoma di una stella grande da mettere sulla cima dell’albero. Occorrono due sagome di stelle identiche. Con la colla a caldo incollate la stella sull’albero.12