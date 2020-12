Chiara Ferragni, Albero di Natale e outfit natalizio. Costo e marca

Il Natale in casa Ferragnez è arrivato già da tempo. Ma c’è un dettaglio che ha fatto impazzire i fan: il prezzo del nuovissimo Albero di Natale tecnologico della coppia. Scopriamolo insieme.

È arrivato il Natale in casa Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez hanno già da tempo iniziato a pubblicato sul loro profilo Instagram foto del loro grande, addobbatissimo e super tecnologico Albero di Natale.

Difatti, per quest’anno i Ferragnez non solo hanno deciso di allargare famiglia (in arrivo un fiocco rosa per la coppia) ma hanno pensato, come sempre, di fare le cose in grande. Anche in soprattutto in fatto di Natale.

Ogni anno quando arriva la stagione natalizia, le persone iniziano ad indossare abiti a tema: dal rosso rubino, al bianco neve per passare per i classici maglioni con le stampe natalizie. Anche Chiara Ferragni distesa davanti il suo magnifico Albero di Natale ha voluto regalare un scatto intimo del suo modo di vivere il natale.

Noi vogliamo mostrarvi nel dettaglio, costo e marca dell’outfit natalizio sfoggiato da Chiara Ferragni e del suo Albero di Natale. E chissà, magari sarà di ispirazione per chi ancora non ha addobbato casa.

Albero di Natale e outfit di Chiara Ferragni: prezzi

I Ferragnez amano condividere tutto della loro vita privata sui social, potevano mancare gli addobbi natalizi?

Già qualche tempo fa, Chiara Ferragni aveva mostrato sul suo profilo Instagram le immense decorazioni natalizie per la sua casa. Come si vede dalla fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram, la scala è addobbata con luci e rami verdi incatenati a palline monocromatiche. Ma la vera novità è l’Albero di Natale.

Quest’anno Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato un nuovo albero di Natale, sul quale sono state inserite delle serie di lucine del tutto tecnologiche ed innovative. La vera particolarità sta nel fatto che lampadine possono essere programmate e gestite interamente dal proprio smartphone, per creare delle bellissime e suggestive coreografie, che gli stessi Ferragnez hanno più volte mostrato sui loro profili Instagram.

Ma non è finita qui. Molti gli utenti che si sono chiesti il costo effettivo del magnifico Albero di Natale della coppia. Perciò scopriamo insieme il prezzo.

L’imprenditrice digitale e il rapper si sono rivolti a Vincenzo D’Ascanio, designer innovativo che già in passato ha realizzato i loro sogni. L’albero ha un costo di 960 euro, mentre le serie di lampadine tecnologiche (ognuna delle quali ha 100 luci), hanno un costo di 45 euro l’una.

Insomma a casa Ferragnez non si bada a spese. Ma non è finita qui. Tra le ultime foto scattate da Chiara e pubblicate nel suo profilo Instagram molte sue fan hanno adorato il suo outfit a tema natalizio. Subito è partita la caccia al maglione.

Il Pull natalizio rosso indossato da Chiara ha un costo di €82,50, mentre gli short in baglia di colore beige hanno un prezzo di €47,50 e sono disponibili nel sito Internet del brand (Vicolo).