A Pomeriggio 5 è stata rivelata una sconvolgente verità sulla vita di Maradona, che cambierà molte cose dopo la sua morte.

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha avuto modo di poter raccontare al suo fedele pubblico una sconvolgente verità sulla morte di Maradona. Il suo inviato, in collegamento da Napoli, ha annunciato al pubblico del piccolo schermo una notizia che cambierà molte cose, in particolar modo sull’eredità del calciatore, che avrebbe scatenato una vera e propria guerra tra i parenti del calciatore. Che cosa si è scoperto?

Maradona avrebbe riconosciuto un figlio non suo. Tra i figli attualmente riconosciuti, quindi, ci sarebbe uno che non è legato al calciatore a livello biologico. Questa clamorosa scoperta sul calciatore cambia tutte le carte in tavola per quanto riguarda l’eredità.

Maradona ha riconosciuto un figlio non suo: notizia choc a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso è rimasta senza parole nel sentire il suo inviato pronunciare tali parole durante la diretta. Tant’è che ha subito preso le distanze, ma il tutto sembrerebbe trovare conferma da un giornalista argentino, in quanto in queste ore nella terra di origine del calciatore sarebbe scoppiata una vera e propria guerra per chi debba avere la più grossa fetta dell’eredità di Maradona.

L’inviato ci ha anche tenuto a precisare che non è stato rivelato, almeno per il momento ma non si esclude possa uscire fuori in un secondo momento, il nome del figlio in questione, ma sul web non sono mancati i primi sospetti. “Sicuramente Diego Armando Junior è suo figlio“ ha commentato a voce alta la conduttrice, prima di parlare anche dello scandalo legato ad Heather Parisi. “Sono davvero molto simili, per non dire uguali, dal punto di vista estetico” ha aggiunto.

Una giornalista in collegamento con la bella conduttrice partenopea ha anche svelato che si mormora che il calciatore non avesse nessuna intenzione di lasciare nemmeno un euro ai suoi figli, ma di voler donare tutto in beneficenza. Questo andrebbe a confermare ancora di più per quale motivo tutti i parenti del calciatore argentino starebbero lottando per avere l’eredità di Maradona tutta per sé.

Il calciatore, purtroppo, non sembra trovare pace nemmeno dopo la morte in quanto a Pomeriggio 5 è stato anche rivelato, negli scorsi giorni, che sono stati indagati per omicidio il medico e psichiatra. Insomma, da quel triste 25 novembre non fanno altro che uscire fuori notizie che sembrano confermare quanto la vita di Diego Armando, contrariamente a quante molte persone possano immaginare, era tutt’altro che facile e felice.

Le polemiche sulla morte di #Maradona non si placano e la famiglia si spacca #Pomeriggio5 pic.twitter.com/21dCfkJOp0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 2, 2020

Barbara d’Urso è rimasta senza parole a Pomeriggio 5 perché, come tutto il pubblico che ha seguito la puntata, non si aspettava di certo una simile rivelazione da parte del suo inviato, che l’ha scioccata con le sue parole. Diego Armando Maradona ha realmente riconosciuto un figlio non suo o si tratta soltanto dell’ennesimo gossip per speculare sulla morte del calciatore?