Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini: “Ora un figlio”

Cristina Tomasini è la fidanzata di Francesco Oppini con cui il figlio di Alba Parietti sogna di avere presto un figlio.

Per Cristina Tomasini non è stato facile stare lontano dal fidanzato Francesco Oppini. Innamorata del suo compagno, Cristina che non fa parte del mondo dello spettacolo, sarebbe stata comunque pronta a sostenerlo anche qualora avesse deciso di restare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 fino a febbraio.

Il figlio di Alba Parietti, però, ha deciso di abbandonare il reality e riprendere in mano la sua vita recuperando il tempo che ha trascorso lontano dalla fidanzata Cristina con cui sogna un futuro insieme fatto d’amore.

Cristina Tomasini e Francesco Oppini: un figlio nel loro futuro

Francesco Oppini non ha dubbi: Cristina Tomasini è la donna della sua vita ed è più che convinto di volere un figlio da lei. Francesco l’ha confessato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante l’emozionante incontro con mamma Alba Parietti.

“Quando entri qua dentro non esci uguale, ti scava talmente dentro che non se ne ha un’idea, io sto vivendo in una situazione surreale. Ma a 38 anni io ho capito che non posso avere un rapporto così con te che sei mia madre, ho solo te come madre. Ti posso dire una cosa? Qua dentro mi è venuta una cosa di diventare padre”.

Un desiderio che Francesco Oppini ha confermato anche in una puntata di Casa Chi, il format del settimanale Chi, in onda sui profili social del magazine diretto da Alfonso Signorini. Parlando della sua amicizia con Tommaso Zorzi, infatti, Oppini ha ipotizzato di poter chiamare proprio Tommaso il figlio che sogna di avere dalla fidanzata Cristina.

“Davvero se avessi un figlio maschio lo chiameresti Tommaso?” ha chiesto Azzurra Della Penna. “Io ne parlo spesso con la mia compagna e Tommaso uno dei nomi che ci piacerebbe, insieme ad altri due o tre. La mia idea è di avere un figlio entro i quarant’anni ad aprile ne compio 39, quindi entro un anno e mezzo dovremmo essere pronti”, è stata la risposta del Figlio di Alba Parietti. La coppia allargherà presto la famiglia?