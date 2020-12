Judi Dench compie oggi ottantasei anni. Grande attrice di teatro inglese ed interprete nel cinema internazionale, è nota soprattutto per il suo ruolo di “M” nella serie di film con James Bond.

Judi Dench ha vinto il Premio Oscar per l’interpretazione di Elisabetta I (miglior attrice non protagonista) in “Shakespeare in Love“, un Golden Globe per la miglior attrice in un film drammatico, “La Mia Regina”, un Tony Award per “Chocolat”, sette Laurence Olivier Award alla migliore attrice in un revival, in uno spettacolo nuovo e come miglior protagonista della stagione (teatrale). Si potrebbe continuare l’elenco dei suoi più che meritati riconoscimenti ma vediamo cosa fa oggi l’amata artista inglese.

Judi Dench spegne ottantasei candeline ricche di successi

Judi nasce a Heworth, nella provincia di York, si trasferisce a Londra dove frequenta la Central School of Speech and Drama, (proprio lì diverrà amica di Vanessa Redgrave). Dopo la Royal Shakespeare Company debutta a teatro e poi al cinema con “Il Terzo Segreto“, film del 1964 di Charles Crichton. Oggi fa parte della Royal Society of Arts. In molti la ricorderanno in Italia nel 2013 per la presentazione di “Philomena” in concorso al festival del Cinema di Venezia ma tutti la conoscono per la sua parte nei film con l’agente 007. “Il domani non muore mai“, “Il mondo non basta“, “La morte può attendere” sono solo alcuni dei film con James Bond che hanno accresciuto la sua fama.

Per il compleanno di Aurora Ramazzotti vi abbiamo raccontato degli auguri fatti dalla madre Michelle.

Lo scorso maggio è stata sulla cover di Vogue. Per la prima volta il prestigioso mensile femminile ha scelto una donna famosa di ben ottantacinque anni come simbolo di bellezza senza tempo battendo il record della più anziana mai apparsa in copertina.

Judi Dench è anche una convinta animalista. Nel 2000 si era mostrata felicissima per la scelta del Regno Unito di esser il primo Paese a vietare gli allevamenti di animali da pelliccia. Il tredicesimo è la Slovacchia che, a partire da gennaio 2021 proibirà l’apertura di nuovi allevamenti. L’Italia, anche in questo, è in forte ritardo.

La famosa Judi non è solo dotata di grande talento, ha anche un animo sensibile ed altruista. Anche per questo i suoi fan le sono fedeli in tutto il mondo.

Silvia Zanchi