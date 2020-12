Perché i gatti corrono dopo aver fatto la cacca?

Hai mai osservato la reazione del tuo gatto dopo aver fatto i bisogni? Solitamente dopo essere passato dalla lettiera il gatto inizia a correre, ma perché?

Il nostro amico a 4 zampe è noto per avere degli atteggiamenti alquanto bizzarri. Il gatto è un animale straordinario, comunicativo e affettuoso, probabilmente pur avendone uno anche tu resterai sorpreso nello scoprire queste 7 cose che lo riguardano.

Chi ne possiede uno è fortunato, il gatto è in grado di curare le tue malattie solo grazie alle fusa, nell’antico Egitto veniva adorato e protetto, oggi lo ci piace condividere la sua compagnia e ospitarlo nelle nostre case seppure è un animale che a volte dimentichiamo di avere, dorme quasi tutto il giorno, se ne sta spesso solo, di tanto in tanto lo vedi aggirarsi per la casa in cerca di cibo e poco dopo lo vedi fare una passeggiata verso la lettiera.

Quest’ultima azione è forse la più curiosa tra i comportamenti bizzarri del gatto. Avete mai notato che dopo essersi svuotato l’intestino il gatto inizia a correre come un matto? Scopri perché lo fa.

Perché i gatti corrono dopo aver usato la lettiera

Il gatto ha un rapporto particolare con i suoi bisogni fisiologici. Appena si libera cerca di far sparire ogni traccia scavando e ricoprendo il suo “tesoro”, a differenza del cane. In considerazione dell’odore a dire poco sgradevole dei bisogni del nostro felino, capiamo bene la sua fretta nel ricoprire le prove del suo passaggio in lettiera, ma perché iniziare a correre così velocemente?

Il comportamento di un gatto che si è appena liberato le viscere è davvero incomprensibile, a volte inizia a correre velocemente per tutta la casa come se fosse inseguito da un mostro, altre volte iniziano a miagolare incessantemente ed altre volte ancora fanno entrambe queste cose. Perché lo fanno?

Forse starai pensando che lo fanno perché sono animali un pò pazzi e la cacca rivela questa verità. In realtà ci sono molti pareri contrastanti sulla questione:

Principalmente sembrerebbe che il gatto inizi a correre per un istinto di sopravvivenza. Il gatto istintivamente inizierebbe a correre con l’intento di lasciare velocemente il luogo in cui ha defecato per non essere notato da predatori.

Anche se un gatto che vive in casa sa di non essere la preda di nessuno l’istinto gli suggerisce di farsi prendere dal panico e scappare.

Questa spiegazione sembrerebbe la più plausibile secondo gli esperti di comportamento felino, ma non è l’unica.

Un’altra teoria che spiegherebbe il fatto che il gatto correrebbe dopo aver depositato la sua cacca e di averla seppellita, riguarderebbe la gioia di fare la cacca. Finalmente libero il gatto si sentirebbe semplicemente contento e inizierebbe a correre e saltellare.

Erin Willis, che lavora presso l’Università dell’Oklahoma negli Stati Uniti, ha dichiarato al sito web di The Dodo: “Proprio come negli esseri umani, la defecazione stimola un particolare nervo nei gatti che può portare a sentimenti di estrema gioia. Fondamentalmente, questa grande corsa post-cacca sarebbe il suo “giro di vittoria”, il suo momento di “liberazione”. Ha fatto la sua cacca, ne è felice, e condivide la sua gioia mostrandola a tutti gli altri abitanti della casa.”

Inoltre questa fuga dal gabinetto secondo alcuni potrebbe avere un ulteriore significato: il gatto potrebbe correre perché ha un problema. Dietro la sua folle corsa potrebbero nascondersi delle patologie.

In effetti sarebbe il caso di indagare se non avevi mai notato in lui questo tipo di comportamento. Se il gatto non lo faceva prima ma inizia a correre dopo aver defecato

è sicuramente un segno di un problema di salute, dolore o disagio.

Le possibili cause potrebbero essere:

infezione delle vie urinarie

problemi ai reni

Ricorda sempre che i gatti sono molto routinari e adottano uno schema comportamentale preciso, Quando questo schema cambia, dovresti sempre indagare. La cosa dovrebbe generare in te il sospetto ed indurti a contattare il veterinario.

Infine ci sarebbe un’ultima ipotesi che riguarda il disagio.

Se il gatto la fa solitamente alla stessa ora, adottando una stessa postura o quant’altro, ogni cambio di stile dovrebbe preoccupare. A volte il disagio si manifesta in modo palese, alcuni gatti iniziano a correre strusciando il sedere sul pavimento per esempio, mentre altre volte lo fanno velatamente. Il veterinario è sempre disposto a chiarire i nostri dubbi sulla salute del nostro animale, non esitate a contattarlo.