Cate Blanchett è un’attrice australiana molto premiata ed amata, soprattutto dalle donne. Si distingue spesso sui red carpet di tutto il mondo per il suo stile chic d’altri tempi. Copiamola!

In Italia l’abbiamo vista lo scorso settembre presiedere la giuria della settantasettesima edizione del Festival del Cinema di Venezia ed è da tempo testimonial dei profumi “Sì” per Giorgio Armani. È inoltre fresca per Blanchett la vittoria di due AACTA Awards per la Tv grazie a Stateless. Tra modelli maschili ed abiti da fiaba, scopriamo come ispirarci al suo stile.

Cate Blanchett, copiamo i suoi look da red carpet

Cate Blanchett ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista nel 2005 per la sua interpretazione di Katharine Hepburn in “The Aviator” di Martin Scorsese. La talentuosa australiana ha replicato conquistando anche quello come Miglior attrice protagonista, nel 2014, per il film di Woody Allen “Blue Jasmine”.

Nella foto sopra Cate è in total look Alexander McQueen, (il corpetto tra l’altro lo aveva già sfoggiato ai British Academy Film Awards del 2016). Di seguito due valide alternative ad un prezzo più accessibile.

I pantaloni a gamba ampia di colore nero di Twin-Set sono disponibili su Farfetch scontati a 117 euro. Il modello ha chiusura laterale con zip nascosta, stile svasato e design lungo.

La blusa smanicata in pizzo a fiori di colore rosa di Dolce & Gabbana. Modello con girocollo, design senza maniche, chiusura posteriore con zip nascosta, motivo floreale con pizzo, effetto trasparente e orlo a smerlo s 497 euro sempre su Farfetch. Oppure il top rosa di Pinkie con chiusura sul retro a zip è in vendita a soli 6 euro.

Look bianco luminoso

Nella prima foto Cate Blanchett indossa un classico tailleur bianco avorio che la rende ancor più luminosa. Con un taglio slim fit è possibile abbinarlo con camicie, bluse e top. Le curve sono messe in risalto pur non avendo parti scoperte. Sotto la proposta Sumissura a 189 euro. Per copiare il look di Geri Halliwell guardate qui.

Per evitare di svuotare il salvadanaio comprando una Chanel, ci sono giacche simili senza esserne la brutta copia. L’espressiva Cate nella foto seguente potrebbe indossare un capo della maison francese oppure aver deciso per Seventy, Mango o Shein.

Il brand Shein propone per soli 21 euro la giacca a frange e quadri sui toni del blu con bottoni dorati. Ne esistono diverse varianti, basta cercare il colore che più vi piace e la taglia esatta, fondamentale per gli acquisti web. Se invece preferite le giacche in velluto date un’occhiata qui.

Cate Blanchett è sposata con il drammaturgo, sceneggiatore e regista Andrew Upton dal 1997 ed ha quattro figli. Nello scintillante mondo hollywoodiano è una sorta di chimera. Chapeau!

Silvia Zanchi