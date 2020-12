Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Mino Magli: verità scomode

Elisabetta Gregoraci, dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip, ha rotto il silenzio su Mino Maglio in diretta.

Elisabetta Gregoraci questa sera ha abbandonato la casa del GF Vip, in quanto la mancanza di casa si è iniziata a farsi sentire troppo e di passare le vacanze di Natale lontano da suo figlio non ne voleva proprio sapere.

Per questo motivo, insieme a Francesco Oppini, ha scelto di terminare il suo percorso nella casa più spiata d’Italia senza andare fino in fondo a febbraio, ma rispettando la prima data di chiusura, in quanto gli autori le avevano garantito che il tutto sarebbe terminato a dicembre ma visto il successo riscosso da quest’edizione hanno pensato di proseguire per altre settimane.

Una volta raggiungo lo studio di Roma, la conduttrice, che è stata protagonista di una gaffe di Malgioglio, ha avuto modo di poter replicare, a tutti gli attacchi ricevuti durante la sua permanenza nel programma. In particolar modo Alfonso Signorini le ha mostrato tutti i suoi ex, o presenti tali, che hanno ospitato i vari salotti televisivi per raccontare la loro verità.

Elisabetta ha confermato di aver avuto una storia con Francesco Bettuzzi, terminata in quanto la sofferenza provata durante il loro rapporto era davvero tanta. Ha smentito, invece, quella con Stefano Coletti, affermando di essere non solo sua amica ma anche di tutta la sua famiglia, e poi è arrivato il turno di Mino Magli, dove nonostante non abbia avuto modo di poter sentire le sue dichiarazioni, ha subito messo le cose in chiaro in diretta.

Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio su Mino Maglio al GF Vip, raccontando verità scomode.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci su Mino Magli: “Ho avuto problemi”

Elisabetta Gregoraci ha rivelato di conoscere Mino Magli, in quanto l’uomo frequentava non solo lei ma anche tutta la sua famiglia, rivelando che le ha sempre procurato problemi.

“C’era anche quando stava mia mamma, ci portava le pizze e poi chiamava i fotografi per farsi immortalare“ ha raccontato la conduttrice ad Alfonso Signorini. “Ci faceva anche la spesa, ma lasciamo stare quello che ha fatto. Mi ha dato sempre problemi, 15 anni fa” ha proseguito l’ex di Briatore. “Si è venduto per 2 euro, ma lasciamo stare” ha aggiunto. “Ti ringrazio Elisabetta, queste tue parole danno molte risposte a quanto è successo qui“ è intervenuto Alfonso Signorini, facendo riferimento all’appello che Mino Magli ha fatto da Barbara d’Urso.

“Ho avuto dei problemi con questo signore”… Elisabetta ha la possibilità di dare la sua versione dei fatti in merito ad alcuni gossip circolati nelle ultime settimane. #GFVIP pic.twitter.com/IRzxHhaNWN — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip avrà sicuramente modo di poter rispondere alle dichiarazioni di Mino Magli nelle sedi opportune, visto che ha dato anche le dovute spiegazioni al pubblico del piccolo schermo. Tra una confessione e l’altra, la conduttrice ha anche smentito il flirt con Filippo Nardi, mentre lui in collegamento con Signorini ha dichiarato di non voler rispondere e parlare del loro legame.