Mino Magli, ex di Elisabetta Gregoraci, ha fatto un appello a Barbara d’Urso per dimostrare la sua sincerità al pubblico del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci nelle scorse settimane è stata vittima di alcune pesanti dichiarazioni da parte del suo ex fidanzato, che lei non ha mai confermato, Mino Magli. Quest’ultimo l’ha accusata di tradire Briatore con lui, ma non solo. Ha perfino dichiarato che la concorrente di Alfonso Signorini, dopo che andava all’ospedale da suo marito correva subito da lui per trascorrere alcuni momenti in intimità.

Dopo queste dichiarazioni choc, lui è tornato negli studi di Live Non è la d’Urso affermando che è stato a sua volta vittima di numerosi attacchi da parte del popolo della rete, che lo accusano di aver sfruttato l’immagine della concorrente del GF Vip per avere una maggiore visibilità e che stufo di questa situazione vuole dimostrare a tutti che lui sta soltanto raccontando la verità e che è disposto perfino a sottoporsi alla macchina della verità.

L’ex di Elisabetta Gregoraci ha fatto un appello a Barbara d’Urso, chiedendole di poter fare la macchina della verità a cui lei era solita sottoporre i suoi ospiti durante la precedente edizione. La conduttrice non si è tirata indietro ed ha affermato che farà tutto il possibile per poterlo sottoporre al test della verità.

Mino Magli deluso da Elisabetta Gregoraci: “E’ falsa, mi ha bloccato”

🚨 Mino Magli vuole sottoporsi alla MACCHINA DELLA VERITÀ DELL’ALABAMA 🚨#noneladurso pic.twitter.com/SmoDPYjUcb — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 29, 2020

Mino Magli, oltre a fare il suo appello a Barbara d’Urso in diretta, ha anche spiegato agli opinionisti in studio per quale motivo ha scelto di fare determinate dichiarazioni su Elisabetta Gregoraci, ammettendo di averla provata a contattare in passato in quanto alcuni giornalisti avevano intuito del loro legame, ma che lei lo ha subito bloccando, senza potergli dare la possibilità di poterle dire quello che voleva.

“Mi ha ferito” ha ammesso lui senza troppi giri di parole. “Mi sono sentito usato anche perché sono arrivate delle voci in cui lei mi avrebbe tradito a sua volta con altre persone” ha concluso, rivelando di essere rimasto profondamente dispiaciuto su tutte le notizie che ha scoperto durante il periodo in cui lui sarebbe stato legato all’ex di Briatore, che ha litigato con Pierpaolo, anche se lei ha sempre parlato di lui come il fidanzato di sua cugina. “Se avessi saputo di questa cosa all’inizio” ha ripreso lui. “Magari sarei stato pure d’accordo” ha aggiunto.

Liscio come una PESKA 🍑🍑🍑 #noneladurso pic.twitter.com/T4u4A7eevC — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 29, 2020

Mino Magli, l’ex di Elisabetta Gregoraci, ha anche chiesto di poter apparire al Grande Fratello Vip: “Anche se non credo che Alfonso Signorini me lo faccia fare” ha subito commentato parlando ad alta voce. “Non posso dirtelo” ha replicato Barbara d’Urso. “Io non c’entro nulla con il programma, posso risponderti per quelli che conducono o a cui lavoro io” ha concluso la bella conduttrice partenopea.