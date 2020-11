Elisabetta Gregoraci sta vedendo cadere uno a uno i veli che tenevano nascosti i suoi altarini: il suo ex Mino Magli ha pubblicato su Oggi una lettera in cui narra particolari terribili sui tradimenti ai danni di Briatore.

Elisabetta Gregoraci è diventata una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione del Grande Fratello VIP.

A movimentare il gossip all’interno della casa sono principalmente le sue affermazioni in merito alla storia con Briatore e la sua relazione pericolosa con Pierpaolo Pretelli.

Nelle ultime ore avevano fatto scalpore però le dichiarazioni di Elisabetta in merito al suo attuale rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, al quale la showgirl dice di essere legata ancora da un affetto profondissimo che non è stato intaccato dal divorzio del 2017.

La Gregoraci aveva anche ricordato le settimane del lockdown, trascorse nella stessa casa con Flavio Briatore e con il figlio Nathan Falco. Durante quel periodo Flavio ed Elisabetta sembravano essersi ritrovati e, a quanto la stessa Elisabetta ha sostenuto, l’imprenditore sarebbe arrivato ad affermare di amarla ancora e a chiederle di risposarlo.

Non importa che a distanza di pochissimo Briatore abbia dato una versione completamente diversa dei fatti: quello che ha colpito i telespettatori e i compagni di reality di Elisabetta è il trasporto con cui la showgirl ha parlato del suo ex compagno e di quanto sia apparsa sinceramente affezionata a lui.

Anche in questo caso, però, pare che le campane da ascoltare siano sempre due. Sul settimanale Oggi è spuntata una lettera aperta di un altro attempato ex della Gregoraci, lo stilista Mino Magli. Secondo quest’ultimo il rapporto tra Briatore e la Gregoraci non era affatto all’insegna del più puro sentimento d’amore, come avrebbe sostenuto lei.

I tradimenti di Elisabetta Gregoraci secondo Mino Magli

Lo stilista Mino Magli ha avuto una lunga relazione con Elisabetta Gregoraci, precisamente dal 2000 al 2006. Appena un anno dopo la fine della loro storia Elisabetta avrebbe giurato amore eterno a Briatore.

Pare però che i due ex innamorati non abbiano bruscamente terminato la loro relazione dopo le nozze di lei. Secondo quanto ha affermato Magli, infatti, la sposina sarebbe passata con molta scioltezza dalla stanza di ospedale di Flavio Briatore al letto di Magli, con il quale pare che tradisse regolarmente il marito.

“Ricordo molto bene il periodo in cui Briatore era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli. Eli pur, vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia della clinica mi chiamava euforica e al grido di “finalmente sono libera” si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme” ha dichiarato lo stilista.

I due si sono anche trovati a un passo dall’essere beccati da Briatore, anche se Elisabetta è sempre riuscita a salvare la situazione con abilità. “Per non parlare di quella volta che fummo costretti a fuggire dal cinema interrompendo la visione del film perché ricevette la chiamata di Flavio. Dovemmo correre a casa affinché la signora potesse mettere in campo la sua sceneggiata “scusami, ero sotto la doccia” ha ricordato ancora Magli.

L’obiettivo dichiarato finora dallo stilista è quello di ottenere un confronto diretto con Elisabetta, alla quale pare voglia chiedere il motivo di tutte le bugie e le mezze verità che ha raccontato nelle ultime settimane.

Non si può evitare di pensar male però: sembra evidente che Mino Magli voglia cavalcare l’ondata di popolarità che la Gregoraci sta ottenendo in questo momento e che non gli dispiaccia l’idea di andare ospite anche al Grande Fratello di Signorini dopo aver visitato un altro prestigioso salotto televisivo, quello di Barbara D’Urso, dove fece delle altri scomodissime rivelazioni.