Guenda Goria ha incontrato Telemaco a Live Non è la d’Urso. I due, dopo la crisi nata al GF Vip, torneranno insieme?

Guenda Goria è tornata a Live Non è la d’Urso per incontrare il suo ex fidanzato Telemaco. Lui ha accettato l’invito che la bella conduttrice partenopea gli ha fatto nelle scorse settimane e le ha raggiunte negli studi di Cologno per un confronto faccia a faccia.

Barbara d’Urso, che è rimasta sotto choc da Paolo Brosio, ha rinchiuso i due piccioncini nell’ascensore intuendo che la loro storia d’amore non è giunta al capolinea, in quanto è ancora molto evidente che i due si piacciono ancora e che si sono allontanati soltanto per un malinteso e non perché il sentimento è terminato.

Nell’ascensore i due sono apparsi piuttosto imbarazzanti e dispiaciuti nel non potersi abbracciare dopo mesi che non si vedevano, ma non riuscivano a parlarsi come avrebbero voluto o dovuto e per questo motivo Barbara è intervenuta rimproverando il bel cavaliere, spronandolo a dire quello che realmente prova per la figlia di Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria ha incontrato Telemaco a Live Non è la d’Urso e la conduttrice è subito intervenuta per fare chiarezza tra loro.

Barbara d’Urso rimprovera Telemaco: il gesto per Guenda Goria

Guenda (e @carmelitadurso) mettono alle strette Telemaco nell’ascensore di Live #noneladurso pic.twitter.com/abVdROVvdj — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 29, 2020

Barbara d’Urso ha notato l’evidente difficoltà di Guenda Goria e Telemaco ed è subito intervenuta in favore della sua ospite, chiedendo al bel cavaliere cosa provasse per lei.

“Appena l’ho vista, ho avuto un colpo al cuore” ha ammesso lui, che settimana scorsa ha ricevuto un appello da Massimiliano Morra. “Lei ha questo sorriso, che appena lo vedi non capisci più niente“ ha poi proseguito. “Sicuramente provo qualcosa per lei, ma la rabbia è ancora tanto” ha spiegato. “Sicuramente avremo modo di chiarire soltanto noi due per capire se proseguire o meno con la nostra relazione” ha concluso, ma Barbara d’Urso a Live ha intuito che un lieto fine tra i due potrebbe esserci dietro l’angolo e spera proprio che a telecamere spente i due possano finalmente chiarire.

Anche stasera le facce di Franceska ✈️✈️✈️ #noneladurso pic.twitter.com/jnQFGbQ8U5 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 29, 2020

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso è forse riuscita ad avere la spinta per chiarire e risolvere tutte le incomprensioni che si sono venute a creare tra lei e Telemaco mentre era nella casa del GF Vip?