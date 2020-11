Paolo Brosio ha baciato la fidanzata a Live Non è la d’Urso. Barbara è rimasta senza parole, ma le notizie choc non finiscono qui.

Paolo Brosio è tornato nel salotto televisivo di Live Non è la d’Urso con la sua fidanzata Maria Laura per dimostrare al pubblico del piccolo schermo della fedeltà di quest’ultima, visto che è stata accusata di averlo tradito mentre lui era nella casa più spiata d’Italia, ma non solo.

Barbara d’Urso, per amore della verità, ha invitato in collegamento Diego, il presunto amante di lei, che ha affermato di avere le prove che dimostrerebbero che lei ha tradito il conduttore, in quanto si sarebbero sentiti al telefono fino a qualche giorno fa. Maria Laura, che è stata accusata di aver tradito Brosio con lui, lo ha autorizzato a fornire ogni prova del caso proprio perché sa benissimo che tra loro non c’è stato niente. Il giornalista, stufo di questo teatrino, ha deciso di mettere un taglio al gossip baciandola in diretta.

Paolo Brosio ha baciato la fidanzata a Live. Il gesto ha lasciato senza parole Barbara d’Urso, che non si aspettava di certo una cosa del genere in diretta.

Soleil contro la fidanzata di Paolo Brosio a Live: “Ho le prove”

Soleil Sorge ha però rovinato questo magico momento, sostenendo di aver girato alla produzione di Barbara d’Urso degli audio che proverebbero che la fidanzata di Paolo Brosio è con lui soltanto per puro interesse, in quanto non è assolutamente interessata a lui ma soltanto alla visibilità che può trarre da questa unione.

“Io ci credo che tu non sei interessata a Diego” ha ammesso l’ex corteggiatrice, che la scorsa volta ha raccontato un retroscena choc. “Ma soltanto perché lui non è famoso e non può darti quello che vuoi“ ha concluso, ma la fidanzata 22 enne di Paolo Brosio ha replicato affermando che non ha paura nemmeno di quest’ipotetica prova in questo lei è a posto con la sua coscienza e sa di non aver detto o fatto nulla di male. In quanto, sostiene, di essere realmente interessata al giornalista a differenza di quanto tutti stiano insinuando su di lei e sul conto.

La cosa più importante, quindi, resta che Brosio le crede ed è convinto che non c’è stato alcun bacio con questo presunto amante che insinua il contrario.

“Tu mi hai usata solo per essere qui oggi”

Il faccia a faccia tra Maria Laura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio, e l’imprenditore che dice di averla baciata #noneladurso pic.twitter.com/0i9jnHSfTp — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 29, 2020

“Non ti credono, il loro rapporto è stabile così” ha concluso la padrona di casa, congedando il suo ospite che purtroppo non ha riscosso il successo sperato. Paolo Brosio e Maria Laura sono convinti del sentimento che li lega e il gossip, finto o vero che sia, non intralcerà il loro rapporto.