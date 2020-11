Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso ha avuto modo di ascoltare la testimonianza di Soleil Sorge e del presunto amante della sua compagna.

Paolo Brosio è tornato negli studi di Live Non è la d’Urso per parlare della sua relazione con Maria Laura, di soli 22 anni.

La scorsa settimana, data in cui risale la loro prima apparizione pubblica, Soleil Sorge ha accusato la giovane di stare con il giornalista soltanto per avere una maggiore visibilità mediatica e di averlo tradito durante il corso della loro conoscenza, in quanto avrebbe perfino le prove di quanto affermato. Prove fornitele dai paparazzi.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, durante il corso di questa puntata, ha rivelato a Barbara d’Urso che la giovane avrebbe fatto il giro di tutte le agenzie per sfruttare il momento per debuttare nel mondo dello spettacolo e che a Fabrizio Corona avrebbe confidato, mentre mangiava una banana, di preferire quelle mature.

Soleil Sorge ha svelato un retroscena sulla fidanzata di Paolo Brosio e Fabrizio Corona a Live Non è la d’Urso, che ha abbandonato il collegamento durante la sua ultima ospitata, svelando di avere altre prove contro di lei, ma non solo. La padrona di casa ha mostrato al giornalista anche la testimonianza del presunto amante di Maria Laura.

Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso: parla il presunto amante di Maria Laura

La fidanzata 22enne di Paolo Brosio si difende dalle accuse di tradimento a Live #noneladurso! pic.twitter.com/n2TzcWHYl4 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 22, 2020

Paolo Brosio, durante il corso della sua ospitata, ha avuto modo di poter vedere gli scatti rubati che ritraggono Maria Laura e questo ragazzo. Nelle foto, per amore della verità, non si vede nulla di particolarmente eclatante se non lui che la riaccompagna a casa. Quest’ultimo, però, intervistato dalla produzione di Live Non è la d’Urso ha raccontato che la giovane gli ha confermato la conoscenza con il giornalista e delle sue ambizioni, ma a che a fine serata ci sarebbe stato un bacio tra loro e non solo sulle guance.

Brosio è stato tradito? Maria Laura ha ovviamente negato il tutto, chiedendo alla conduttrice di poter avere un confronto con il suo presunto amante in diretta, in quanto vuole che quest’ultimo le dica in faccia le bugie che avrebbe raccontato gli autori di Barbara d’Urso. La padrona di casa ha accettato di avere questo confronto, promettendo però a Soleil Sorge di poter portare le prove che tanto ha decantato durante il corso della sua ospitata.

“Lei non poteva chiedere altro” ha commentato l’opinionista, sottolineando come Maria Laura, la fidanzata di Paolo Brosio, sarebbe interessata soltanto alla visibilità e che avrebbe chiesto questo confronto soltanto per continuare ad apparire sul piccolo schermo degli italiani.

“Una farsa” 🐍

Soleil che sembra approvare e poi… attacca senza pietà! Questi sono i talk che ci piacciono! #noneladurso pic.twitter.com/G6W1EkhtR9 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 22, 2020

La fidanzata di Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso ha confermato che non le dispiacerebbe lavorare sotto l’occhio indiscreto delle telecamere, ma che non ha mai sfruttato questa relazione per fare tv.