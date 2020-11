Raimondo Todaro svela in diretta il retroscena sulla finale di Ballando con le stelle: in pista dopo un incidente e un infortunio al piede.

Incidente per Raimondo Todaro poche ore prima della finalissima di Ballando con le stelle 2020. A svelare il clamoroso retroscena è stato il ballerino, ospite del programma “Da noi a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini, insieme ad Elisa Isoardi.

Venerdì, Todaro ha avuto un incidente facendosi male ad un piede. Per non farsi condizionare psicologicamente, ha scelto di non sottoporsi agli esami clinici per scoprire l’entità dell’infortunio. Ancora un problema fisico, dunque, per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ha messo in pericolo la partecipazione della coppia alla finale di Ballando con le stelle 2020.

Incidente per Raimondo Todaro prima della finale di Ballando con le stelle 2020: il clamoroso retroscena

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro raccontano le emozioni provate durante la finale di Ballando con le stelle 2020 intorno alla quale è stato svelato un retroscena.

“Ho un po’ di delusione, non per il risultato ma per il come sono andate un po’ le cose che mi hanno un po’ rattristito”, racconta Raimondo. “Io porto a casa un sacco di cose belle”, aggiunge Elisa Isoardi.

“Abbiamo regalato malleoli, caviglie, costole”, ha ironizzato Elisa Isoardi ripensando a tutto il percorso fatto a Ballando con le stelle 2020. “Nella sfortuna di tutto questo periodo, venerdì, prima della finale di Ballando, ho avuto un piccolo incidente”, ha svelato Todaro.

“Non ha detto niente e ha ballato con il piede rotto”, ha aggiunto la conduttrice. “Domani farò la lastra, ma probabilmente avrò qualcosa di fratturato. Ieri mattina il dottore mi ha detto che probabilmente il piede era rotto e mi ha consigliato di fare una lastra, ma ho rifiutato perchè mentalmente non volevo sapere niente“, ha spiegato il ballerino che ha poi svelato di aver ballato dopo aver preso degli antidolorifici.

Elisa, poi, si lascia andare ad una serie di complimenti per Todaro: “Raimondo è un uomo meraviglioso. E’ un papà pazzesco, è devooto a Jasmine. E’ un uomo che sa aiutare le donne, gentile con le donne e che sa parlare e dialogare con le donne”. Todaro non nasconde lo stupore nell’ascoltare tali parole: “Io ho solo insegnato ad Alisa a ballare”. “E invece no”, conclude Elisa che, lezione dopo lezione, è riuscita a lasciarsi andare e a fidarsi di un uomo.