Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, caos dietro le quinte a Ballando con le stelle 2020: la coppia reagisce così alla sconfitta.

Caos dietro le quinte di Ballando con le stelle 2020. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non avrebbero preso bene l’eliminazione. La coppia ha perso la sfida ed è stata eliminata durante la secondo manche piazzandosi al quarto posto e, secondo quanto raccontato dal sito Davide Maggio, dietro le quinte, si sarebbe lasciata andare ad una dura reazione.

La Isoardi si sarebbe tolta la medaglia e, con Raimondo Todaro, sarebbe andata vita senza salutare.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, il retroscena sul dietro le quinte a Ballando con le stelle: lei parla sui social

Dopo l’eliminazione, mentre lasciavano lo studio di Uomini e Donne, Raimondo Todaro si sarebbe tolto la medaglia mentre era ancora in pista. Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, poi, dietro le quinte, avrebbe fatto la stessa cosa Elisa Isoardi.

La notizia è stata riportata anche da Il Tempo: “Elisa Isoardi e Raimondo Todaro furiosi per il quarto posto a “Ballando con le Stelle”: lei scaraventa la medaglia a terra e lui borbotta incavolato nero”.

Tornata a casa, tuttavia, dopo la proclamazione del vincitore di Ballando con le stelle 2020, Elisa Isoardi ha pubblicato una serie di storie con cui ha tracciato il bilancio della sua esperienza nel dance show di Raiuno. ”

“Sono tornata adesso da Ballando con le stelle. E’ stata un’esperienza unica. Volevo ringraziare tutti per l’immenso affetto che avete dimostrato nei miei confronti, nei confronti di Raimondo che bacio e che saluto. Quello che mi porto dentro è l’amore delle persone che m’incontrano per strada e il vostro amore, il vostro affetto. Per me va bene così, mi sono messa in gioco e avanti tutto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La Isoardi e Raimondo Todaro, oggi, domenica 22 novembre, saranno ospiti del programma di Francesca Fialdini, “Da noi a ruota libera”, in onda alle 17.30 su Raiuno, subito dopo Domenica In dove Mara Venier dedicherà ampio spazio alla finale di Ballando con le stelle 2020.