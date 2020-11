Massimiliano Morra a Live Non è la d’Urso: l’appello a Telemaco

Massimiliano Morra a Live Non è la d’Urso ha lanciato un appello a Telemaco, l’ex fidanzato di Guenda Goria dopo il GF Vip.

Massimiliano Morra è stato l’ultimo eliminato dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip e come tradizione vuole è stato ospite a Live Non è la d’Urso, dove ha scelto di sottoporsi alle terribili 5 sfere. Tra queste però c’era Guenda Goria con cui ha avuto un rapporto un po’ particolare nella casa più spiata d’Italia.

Nonostante tutto, la figlia di Maria Teresa Ruta ha scelto di schierarsi a favore dell’attore, che è entrato in studio dopo Paolo Brosio che ha ricevuto una segnalazione dalla sua ragazza, e di accendere la luce verde, ricordando il loro percorso insieme. Barbara d’Urso ha approfittato del momento per svelare al suo ospite che la relazione tra Guenda e Telemaco è terminata perché lui ha ammesso di essersi infastidito di fronte alla loro vicinanza. Per questo motivo, per tranquillizzarlo, Massimiliano Morra a Live Non è la d’Urso gli ha lanciato un appello, chiedendogli di tornare da Guenda Goria perché tra loro non c’è stato assolutamente nulla, tant’è che lui continua in maniera molto serena la sua relazione con Dalila, che non è rimasta affatto infastidita dalla vicinanza che i due avrebbero avuto all’interno del Grande Fratello Vip.

Guenda Goria replica all’appello di Massimiliano Morra: “Faccio come Penelope”

Gli altri: mi raccomando, stai calma

Guenda Goria, dopo che Massimiliano Morra ha lanciato il suo appello, ci ha tenuto a chiarire che lei, almeno per il momento, ha tutte le intenzioni di aspettare Telemaco, sempre che lui faccia ritorno, in quanto ha intenzione di imitare le gesta di Penelope che nell’Odissea aspetta suo marito Ulisse per anni, ma soltanto per il momento perché non ha alcuna intenzione di aspettare in eterno qualcuno che non ha intenzione di tornare.

“Questa è una frecciata bella e buona a Telemaco” ha subito replicato con il sorriso sulle labbra Barbara d’Urso, che ha avuto modo di accogliere la sua testimonianza. Guenda ha replicato ridendo, segno che la padrona di casa abbia capito in pieno le sue intenzioni. Lei vuole aspettare il suo ex, ma non vuole restare in eterno ad attendere qualcuno che non arriverà mai a bussare alla sua porta.

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso è apparsa non molto speranzosa che lui possa cambiare idea, ma non ci resta che attendere per scoprire le sue intenzioni.

Massimiliano Morra dopo il GF Vip, durante il corso della sua ospitata, ha anche avuto modo di poter parlare della sua avventura nella casa. Avventura che purtroppo non è andata come sperato a causa del suo carattere introverso e della poca abitudine di vivere 24 ore su 24 sotto l’occhio indiscreto delle telecamere. Il pubblico però lo ha apprezzato di più a Live Non è la d’Urso, che lo ha notato più raggiante rispetto a quando si trovava nella casa, segno che gli mancavano i propri affetti e abitudini.