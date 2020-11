Paolo Brosio durante il GF Vip è stato tradito dalla sua fidanzata 22 enne? Soleil Sorge lancia lo scoop da Barbara d’Urso.

Dopo il GF Vip, Paolo Brosio è stato ospite di Barbara d’Urso a Live. Il giornalista ha avuto l’arduo compito di affrontare le 5 terribili di sfere che non lo hanno di certo trattato con i guanti.

Durante questo momento, Soleil Sorge, che lo aveva criticato a Pomeriggio 5, ha prima ribadito che lui preghe soltanto di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere e non come aspetto della sua vita quotidiana. Paolo, appoggiato da Marina La Rosa, ha smentito tutto ciò, affermando che lui prega sempre e non ha mai smesso soltanto perché la luce delle telecamere era puntata su qualcun altro. Nemmeno quando erano insieme all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.

Quando tutto stava per finire, però, Soleil Sorge ha sganciato la bomba a Live Non è la d’Urso, affermando che alcuni suoi amici paparazzi le hanno rivelato che la fidanzata di Paolo Brosio non è stata così fedele con lui quando si trovava nella casa del GF Vip, in quanto sarebbe stata paparazzata insieme ad un altro uomo per le strade di Milano. Paolo è rimasto abbastanza scosso dalla rivelazione, ma la sua fidanzata, che ha soltanto 22 anni, ha smentito il tutto, affermando anche che lei non ha assolutamente niente da nascondere.

Paolo Brosio dopo il GF Vip: l’insinuazione di Soleil a Live Non è la d’Urso

🚨 NOTIZIA #CHOC 🚨 Soleil all’ultimo ci regala questo colpo di scena #noneladurso pic.twitter.com/rt10MfWpaz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 15, 2020

Paolo Brosio sarebbe stato quindi tradito dalla sua fidanzata di soli 22 anni quando era all’interno della casa del GF Vip, in quanto Soleil Sorge ha rivelato che alcuni suoi amici paparazzi l’hanno beccata con un noto imprenditore di Milano. I due, che erano in atteggiamenti piuttosto intimi, avrebbero passato la serata insieme e dopo lui l’avrebbe riaccompagnata a casa.

Maria Laura, la fidanzata di Paolo Brosio, che ha raccontato del loro rapporto carnale, come anticipato, ha smentito il tutto, affermando di non conoscere nessun noto imprenditore di Milano ed ha non alcun problema a confrontarsi con chi dice di avere le prove che dimostrerebbero il contrario.

“Certo che ci sono le prove, aspettare pure” ha replicato Soleil Sorge a Live Non è la d’Urso. “Altrimenti non sarei mai venuta in prima serata ad attaccare qualcuno che nemmeno conosco” ha concluso con il sorriso sulle labbra, facendo intendere che Maria Laura è stata tutt’altro che sincera e lei può dimostrare che quanto detto corrisponde alla verità dei fatti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

Paolo Brosio è stato tradito dalla fidanzata quando era al GF Vip? Intanto, Mila Suarez, sempre durante il corso della puntata, ha rivelato di aver avuto delle avances da parte sua mentre era già impegnato con Maria Laura. I due, quindi, si sono traditi a vicenda o il loro rapporto non è così stabile e romantico come vogliono far credere?