Oggi è tra i personaggi televisivi più amati dagli italiani, tanto da essere selezionata per il Grande Fratello VIP 2020: questa presentatrice ne ha fatta di strada dalle commedie sexy all’italiana!

Negli anni Ottanta questa bellissima bionda era nel pieno della giovinezza: appena compiuti vent’anni e con un corpo da favola cominciò a comparire sulle copertine di famose riviste maschili.

Come molte delle aspiranti stelle della sua generazione venne coinvolta nella produzione delle famosissime commedie sexy all’italiana che avrebbero fatto la fortuna di icone della sensualità anni Ottanta come Edwige Fenech.

Coetanea di Barbara D’Urso, recitò con lei nella prima telenovela mai prodotta in Italia: si intitolava Giorno Dopo Giorno e andava in onda su Rete 4 quando la rete non era ancora parte del gruppo Fininvest.

Prendendo una strada completamente differente, divenne poi giornalista e cominciò a interessarsi di giornalismo sportivo. Divenne poi una presentatrice televisiva frizzante, esperta e talentuosa, cominciando a investire sempre meno sulle sue doti fisiche e sempre più sulle sue capacità professionali, anche se molti ammiratori meno giovani non dimenticheranno mai alcune sue copertine.

Compiendo una vera e propria rivoluzione rispetto agli esordi della sua carriera, quest’amatissima presentatrice italiana si è ritrovata a condurre anche diverse edizioni dello Zecchino d’Oro: dalle riviste per adulti ai programmi per bambini il passo è stato importante!

La presentatrice che (forse) non rifarebbe le commedie sexy

Erano altri tempi e le donne che si davano al “cinema per adulti” erano celebrate come vere attrici e soprattutto come icone di bellezza. Probabilmente oggi per una ragazza qualunque sarebbe completamente impensabile passare dai film erotici alla conduzione di programmi per bambini, ma questa biondissima presentatrice è riuscita perfettamente nell’impresa.

Si potrebbe pensare che il motivo del suo successo stia nel fatto che le sue performance non fossero tanto spinte o le sue foto non troppo esplicite, ma sarebbe un errore.

Tra l’altro bisogno riconoscerle il merito di essere comparsa in moltissime copertine quando non era ancora possibile modificare digitalmente le fotografie per cancellare qualche smagliatura, rimodellare il profilo delle cosce o aggiungere qualche taglia al seno. Questa bellissima ragazza nel 1983 non temeva di posare letteralmente senza filtri per foto che lasciavano molto poco all’immaginazione.

Chi è? Ormai dovrebbe essere semplice indovinare: si tratta della spumeggiante Maria Teresa Ruta, che negli ultimi anni è tornata a essere una presenza costante dei programmi televisivi Mediaset e che recentemente è entrata nella Casa del Grande Fratello VIP 2020 insieme alla figlia Guenda Goria, che stata al centro delle polemiche per la sua storia sentimentale con Telemaco Dell’Aquila.

Guenda, che assomiglia abbastanza a sua madre, è nata dal matrimonio tra Amedeo Goria e Maria Teresa, quando entrambi erano giornalisti sportivi. I due si sono sposati nel 1987 e hanno avuto due figli: Guendalina (detta Guenda) e Gianamedeo.

I due, affiatatissimi anche in televisione, hanno spesso collaborato anche sul piccolo schermo, costituendo una delle coppie più amate e divertenti della televisione del periodo, come testimoniano moltissime fotografie dell’epoca.

Nonostante tutte le buone premesse, Amedeo e Maria Teresa divorziarono nel 1999, e dal 2012 la presentatrice è legata sentimentalmente al fisioterapista Roberto Zappulla.

Nonostante lo scorrere del tempo Maria Teresa ha dimostrato di essere ancora una donna avventurosa che non teme di lanciarsi in nuove sfide.

Quando è cominciata l’era dei reality show ha partecipato alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura. Molto più di recente ha partecipato a Pechino Express in coppia con Patrizia Rossetti: le “Signore della TV” hanno sbaragliato gli avversari arrivando prime.

Di quella partecipazione rimase memorabile la bellissima fotografia della vittoria, con Rita commossa, teneramente appoggiata alla spalla di una raggiante Patrizia Rossetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIP – Dietro lo spettacolo (@vip__dietro_lo_spettacolo_____)

Nella Casa del Grande Fratello Maria Teresa sta tenendo alti gli animi con la sua allegria e i suoi balletti mattutini. Ballare e cantare sono sempre state due delle sue passioni, tanto che anni addietro gli spettatori richiedevano a gran voce le sue performance musicali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Nella casa la presentatrice sta riuscendo a fraternizzare anche con le ragazze più giovani: una delle sue “vittime” preferite è Giulia Salemi, di cui Maria Teresa ha fatto recentemente una divertentissima imitazione, tanto azzeccata da essere apprezzata anche dalla stessa Giulia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Naturalmente nella casa non mancano gli scontri e le polemiche: recentemente la Ruta è stata attaccata sui social per aver “osato” commentare la vicenda Cuccarini – Matano che si è conclusa con l’allontanamento della Cuccarini da La Vita in Diretta. Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, Maria Teresa non ha appoggiato la sua collega, definendo in maniera molto dura il comportamento di Lorella.