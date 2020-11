Soleil Sorge si è scagliata contro Paolo Brosio a Pomeriggio 5, svelando un retroscena riguardante l’Isola dei Famosi.

Soleil Sorge è stata una delle ospiti di oggi di Pomeriggio 5. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, durante il talk dedicato alla cronaca rosa sul Grande Fratello Vip, ha rivelato un inedito retroscena su Paolo Brosio, ma procediamo con calma.

Paolo, durante la scorsa diretta, è stato rimproverato da Alfonso Signorini perché ha spettacolarizzato la sua fede, in quanto è solito pregare nella casa più spiata d’Italia a tarda notte urlando le parole del vangelo e della bibbia, tanto da far nascere il dubbio che più che voglia di comunicare con Dio abbia voglia di farsi immortalare dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

Soleil, che di recente ha massacrato il suo ex Luca Onestini, ha rivelato che la stessa cosa è avvenuta anche durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi, visto che i due hanno partecipato alla medesima edizione.

Soleil Sorge ha smascherato Paolo Brosio a Pomeriggio 5, svelando cosa accadeva quando gli operatori non c’erano a riprendere la loro quotidianità.

Paolo Brosio criticato da Soleil Sorge a Pomeriggio 5: il retroscena sull’Isola

Paolo Brosio non sarebbe nuovo a questo genere di cose. Secondo quanto rivelato da Soleil Sorge a Pomeriggio 5, infatti, il concorrente di Alfonso Signorini avrebbe adottato lo stesso atteggiamento anche durante l’Isola dei Famosi ma soltanto quando la telecamera era puntata su di lui.

“Un giorno eravamo tutti in spiaggia, in riva al mare, e le telecamere ci stavano riprendendo” ha esordito l’ospite di Barbara d’Urso. “Lui ha iniziato a pregare, parlando sempre con un tono abbastanza alto di voce, ma non appena la telecamera ha staccato su di lui ha smesso e non appena è tornata ad inquadrarlo ha ripreso dallo stesso punto in cui si era interrotto poco prima” ha proseguito Soleil. “Lui predica bene, ma poi razzola molto male” ha concluso l’influencer.

Dello stesso parere sembra essere anche Jeremias Rodriguez. In quanto in onda è stato mandando un vecchio video in cui manifestava le stesse perplessità su Paolo Brosio, che forse è a rischio squalifica questa sera.

Soleil Sorge su Paolo Brosio ha svelato un nuovo ed inedito retroscena che, qualora dovesse corrispondere alla realtà, non gli fa di certo onore visto che da anni si professa essere un uomo di chiesa e devoto a Dio. Paolo, dopo la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, avrà sicuramente modo di replicare alle dichiarazioni della Sorge.