Grande Fratello Vip, televoto annullato: Paolo Brosio squalificato?

La produzione del Grande Fratello Vip ha scelto di annullare il televoto di questa settimana. Paolo Brosio è a rischio squalifica?

Il Grande Fratello Vip ha annunciato sui propri canali social che il televoto, nonostante quello in corso non fosse soggetto ad eliminazione, è stato annullato. Gli autori hanno preso tale scelta perché durante la puntata in onda domani sera, ci sarà un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti.

Chi sarà il vippone in questione? Sul web ovviamente non sono mancate le prime indiscrezioni e c’è chi ritiene che il concorrente in questione sia Paolo Brosio.

Brosio ha pronunciato frasi choc su Dayane ed Adua, che non sono affatto piaciute al pubblico. Sarà forse lui il concorrente che subirà i provvedimenti disciplinari?

Paolo Brosio a rischio squalifica? La decisione del Grande Fratello Vip

La produzione del GF Vip non si è pronunciata più di tanto, senza svelare quale dei concorrenti di Alfonso Signorini subirà molto probabilmente la squalifica. Non ha nemmeno rivelato il motivo per cui subirà un provvedimento disciplinare, ma come anticipato il pubblico della rete è convinto che il destinatario di tutto ciò sia Paolo Brosio, che in meno di sette giorni ha fatto tanto parlare di sé e non in positivo.

Paolo non è piaciuto al pubblico del piccolo schermo per i commenti fatti su Adua e Rosalinda, ma non è stato nemmeno apprezzato, ma questa non è una sua colpa, per la mancata squalifica di lunedì dove la produzione, a differenza del trattamento riservato a Denis Dosio, che non le ha mandate a dire attaccandoli, ha scelto di non squalificarlo per l’uso di un intercalare delle sue zone.

Per questi motivi Paolo Brosio sarà squalificato dal Grande Fratello Vip? Il popolo della rete è convinto di sì.

Per scoprirlo, non ci resta che attendere la diretta di domani sera. Anche se c’è chi sospetta che tra i concorrenti a rischio possa anche esserci Francesco Oppini per le frasi choc contro il genere femminile, ma l’argomento è già stato trattato durante la scorsa diretta.