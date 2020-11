Paolo Brosio è cascato in pieno allo scherzo organizzato da Dayane ed Adua al GF Vip, ma la sua reazione non è piaciuta al pubblico.

Al GF Vip le polemiche sono all’ordine del giorno, è un dato di fatto da molti anni, e Paolo Brosio sembra voler contribuire personalmente a questa causa. Entrato da pochi giorni, infatti, è riuscito a dare vita ad una discussione dietro l’altra.

La prima riguarda le sue dichiarazioni sui tamponi, dove ha affermato che vengono falsati soltanto per avere un maggior numero di persone positive rispetto a quante ne siano realmente, la seconda invece è avvenuta qualche ora fa. Quando Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno pensato di organizzare uno scherzo. Che cosa è successo?

Le due, in accordo con alcuni concorrenti, si sono allontanate dal gruppo facendo credere di voler riposare perché fin troppo stanche, ma una volta raggiunta la mega lavatrice nella casa hanno iniziato a dare vita ad un vero e proprio show. Adua e Dayane hanno finto di consumare un rapporto, lasciando la tendina semi aperta in modo che le vittime di tale scherzo potessero convincersi di cosa stessero facendo. Il tutto, ovviamente, è stato condito con strani movimenti e gemiti di vario tipo.

Una situazione sì surreale, ma al tempo stesso realistica visto che la Mello si era dichiarata ad Adua.

Elisabetta Gregoraci, durante il corso dello scherzo, ha invitato Paolo ad avvicinarsi per verificare che tutti quanti non avessero mal interpretato i suoni e le scene a cui avevano assistito, quest’ultimo si è rifiutato dando una giustificazione che ha fatto infuriare e non poco il web. Che cosa ha detto? “Meglio che non vado, se le vedo corro in bagno a masturbarm*“.

La frase non è stata affatto apprezzata dal popolo della rete che chiede la squalifica di Paolo Brosio dal GF Vip.

Paolo Brosio stroncato al GF Vip: il web chiede la squalifica

Lo scivolone di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip non è affatto piaciuto per svariati motivi. Il primo, come potete leggere da un commento su Twitter riportato in fondo all’articolo, riguarda il fatto che se qualche altro concorrente, ad esempio Francesco Oppini che è stato al centro di alcune polemiche a causa delle sue pessime uscite nei confronti di alcune compagne di viaggio, avesse pronunciato una simile frase si sarebbe immediatamente provveduto alla squalifica, mentre con lui sembrerebbe far passare il tutto come una semplice battuta.

Il secondo motivo per cui la sua reazione non è stata apprezzata, è che Paolo, che non è stato squalificato per l’intercalare utilizzato nella casa, a differenza di Denis Dosio che ha poi accusato la produzione di utilizzare due pesi e due misure diverse a seconda del personaggio, in più occasioni si è dimostrato essere contrario alle unioni civili perché contro natura, ma invece nella camera da letto apprezza e non poco vedere due donne insieme.

Per questi due motivo il pubblico ha stroncato Paolo Brosio al Grande Fratello Vip e spera che la produzione, durante la diretta prevista per venerdì, possa prendere seri provvedimenti a riguardo visto che non è di certo la prima uscita spiacevole del concorrente, che ha iniziato la sua avventura nella casa nemmeno una settimana fa.

Vi lamentate tanto delle frasi di Oppini ma quelle di Brosio nessuno le sta calcolando? A me se due donne si baciano mi eccitano ma due uomini che schifo per carità? Da quando è entrato non fa altro che parlare VERGOGNOSAMENTE delle donne ed è OMOFOBO E BIGOTTO. #GFVIP — Va_lentina (@Valenti130991) November 4, 2020

#GFVIP riguardo allo scherzo di ieri, si è capito benissimo che brosio è il classico uomo di fede che “guai due donne o due uomini che si sposano o stanno insieme perché meritano l’inferno ma se vedo 2 donne che si strusciano addio, corro in bagno a toccarmi”.. — A un passo dal sogno (@MMRM____) November 4, 2020

La produzione di Alfonso Signorini sceglierà di squalificare Paolo Brosio al GF Vip oppure sceglierà di andare contro il desiderio del pubblico, permettendogli di continuare la sua avventura? Certo, bisogna anche precisare che Brosio si trova in nomination e qualora la produzione non dovesse squalificarlo, ci penserà il pubblico attraverso il televoto ad esprimere il proprio volere. Anche se, per amore della verità, alcuni utenti della rete sono dalla sua parte, affermando che quanto detto dal conduttore era soltanto una battuta e niente di più, ma una buona parte del pubblico è rimasto indignato dalle sue parole.