Iva Zanicchi è positiva al Coronavirus: la cantante è comparsa in un video e ha spiegato le sue condizioni di salute ai suoi moltissimi fan.

Iva Zanicchi ha conosciuto una nuova, grande popolarità negli ultimi anni, trasformandosi in un personaggio televisivo amatissimo dal pubblico soprattutto per la sua grande schiettezza ed onestà.

Data la sua età ormai avanzata, Iva Zanicchi rientra nelle cosiddette fasce a rischio della popolazione italiana, cioè quelle da tutelare a tutti i costi perché le loro condizioni di salute non si aggravino in maniera irrecuperabile.

Proprio per questo motivo, nel momento in cui ha scoperto di essere positiva al Coronavirus, Iva Zanicchi ha deciso di realizzare un videomessaggio pubblico per dimostrare di star bene e di non essere affatto abbattuta dalla notizia.

Iva Zanicchi: “Con il Coronavirus non ho perso l’allegria”

Qualche tempo fa la Zanicchi si era ritrovata al centro di molti attacchi mediatici a causa di una dichiarazione un po’ imprudente in merito alla diffusione del Coronavirus.

La cantante aveva infatti dichiarato: “Quando vedo un cinese sorrido e me la do a gambe!”. Si trattava del commento a un episodio al quale aveva assistito e che aveva coinvolto una donna cinese, costretta dagli altri passeggeri a scendere dal treno su cui si trovava.

All’epoca la Zanicchi fu accusata di fare affermazioni imprudenti, che avrebbero potuto scatenare le reazioni degli italiani contro i cittadini asiatici che abitano nel nostro paese.

Oggi la Zanicchi si è ritrovata a vivere la situazione dall’altra parte della barricata, cioè dalla parte di coloro che, infetti, potrebbero essere maltrattati con l’accusa di diffondere il virus.

Fortunatamente, comunque, la cantante sembra aver contratto una forma non grave del Coronavirus, dal momento che non sta manifestando sintomi preoccupanti.

Ha anche spiegato di aver già contagiato due delle sue sorelle e, per questo motivo, in casa indossa la mascherina.

La sua maggiore preoccupazione, chiaramente, è quella di non contagiare il compagno Fausto (soprannominato Pippi a causa del cognome, Pinna).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal) in data: 5 Nov 2020 alle ore 5:35 PST

Proprio pochi giorni fa, purtroppo, è stata resa pubblica la notizia che il compagno di Iva è stato affetto da tumore. La coppia ha scoperto la verità durante la scorsa primavera, nel pieno del periodo del lockdown.

“Mi sono resa conto che Fausto non stava bene e sono riuscita a farlo ricoverare a Milano” aveva dichiarato la cantante a Il Giornale. “Pensavo fossero problemi di cuore, invece le analisi hanno rivelato che si trattava di altro. Quando ho avuto la notizia è come se mi fosse crollato il mondo addosso, poi però abbiamo iniziato a lottare”.

Oggi fortunatamente i marcatori tumorali di Fausto Pinna risultano completamente azzerati, quindi si tratterebbe di un male ormai lasciato alle spalle. “Non abbiamo mai perso la voglia di ridere” aveva commentato Iva e, di certo, lei e Fausto non la perderanno ora, durante quest’ennesima battaglia.

Una curiosità: i due costituiscono una coppia solida e felice dagli anni Ottanta, ma Iva non ha mai voluto sposarsi dopo il suo primo matrimonio (poi fallito).