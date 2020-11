Elisabetta Gregoraci confessa la verità sui suoi sentimenti per Pierpaolo Pretelli durante un confessionale al Grande Fratello Vip 2020.

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Pierpaolo Pretelli. Di fronte alla richiesta di Pierpaolo di volere qualcosa di più, la Gregoraci ha ribadito di non potergli dare ciò che vorrebbe e, in confessionale, ha svelato la verità sui propri sentimenti.

L’ex moglie di Flavio Briatore, pur avendo ribadito di voler molto bene a Pierpaolo e di trovarlo un ragazzo educato, tranquillo e perbene, ha ammesso di non essere innamorato di lui. Secondo Elisabetta, invece, Pretelli si sarebbe innamorato di lei anche se Pierpaolo, pur ammettendo di essere molto preso, non ha mai parlato d’amore.

Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo Pretelli si è innamorato di mei, io no”

Il feeling tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si è irrimediabilmente rotto? Nelle scorse ore, la Gregoraci si è lasciata andare ad una battuta che ha fatto male a Pretelli. “Solo il velino puoi fare”, avrebbe detto la Gregoraci durante un momento goliardico. Parole che, tuttavia, avrebbero fatto male a Pierpaolo che, negli ultimi giorni, si è allontanato dalla Gregoraci non riuscendo a vederla come un’amica.

“Abbiamo un Pierpaolo un po’ più frizzantino. Staccandosi da Elisabetta ha deciso da rinasce. Potrebbe essere una strategia quella di fargli vedere senza te sto bene e potrebbe funzionare”, ha detto Tommaso Zorzi in confessionale.

Elisabetta Gregoraci si è poi confidata con Patrizia De Blanck. “A lui non bastano più i miei abbracci. Forse si è innamorato troppo di me”, ha raccontato la Gregoraci che si è lamentata per il mancato coraggio di Pierpaolo di parlarle apertamente.

“Poteva affrontare la cosa in maniera diversa. Un uomo che fa così mi fa girare le palle e, anche se ho voglia di baciarlo, mi fa passare la voglia”, ha spiegato in confessionale. “Tira fuori i cog*ioni, parlami. Io sono una donna. Ho bisogno di un uomo accanto a me. Anche di 30 anni, ma dev’essere un uomo. Ha toppato, ha sbagliato come ho sbagliato io con i troppi sguardi e i troppi abbracci. La complicità era bella perchè era vera, ma non ce l’ho fatta a fare il passo più lungo. Non mi è scattata quella cosa d’innamorarmi di lui. Non mi sono innamorata di lui. Lui di me e io non di lui”.

“Riesce a condizionare il mio umore. Se sto bene con lei sto bene, se sto male con lui sto male. Mi fa paura la parola innamorato, ma potrebbe essere così. Ho bisogno dei miei tempi per vederla come un’amicizia“, ha concluso sconsolato Pretelli.