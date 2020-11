A Live Non è la d’Urso, Telemaco ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Guenda Goria.

A Live Non è la d’Urso si è tornati a parlare della storia d’amore tra Guenda Goria e Telemaco. Quest’ultimo, in collegamento con Barbara, ci ha tenuto a fare chiarezza sul suo rapporto con la figlia d’arte e a fare maggiore chiarezza su quanto è stato affermato su di loro la scorsa settimana, sempre nel salotto televisivo di canale 5.

Christian Leone, amico della coppia, aveva affermato che Guenda ci avrebbe provato con lui durante il periodo in cui si era invaghita di Telemaco. Lui ha smentito il tutto, fornendo delle date ben precise e asserendo che il flirt con Christian risale a dicembre, mentre Guenda ha iniziato a frequentarsi con lui a marzo, quando tutto era già finito senza fare alcun doppio gioco.

Telemaco a Live Non è la d’Urso ha rivelato di aver sofferto a causa di Guenda Goria perché si era avvicinata un po’ troppo verso Massimiliano Morra ed aveva paura che tra i due potesse scoppiare la passione se quest’ultimo non si fosse tirato indietro. L’uomo, tra l’altro, ci ha anche tenuto a precisare che, contrariamente a quanto si dice in rete, lui non ha avuto alcun flirt con Maria Teresa Ruta e che non è di certo passato dalla madre e alla figlia.

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso: l’appello a Telemaco

Guenda Goria, che è entrata in studio in un secondo momento in quanto ha voluto evitare di avere un confronto diretto con Telemaco, ha fatto intendere a Barbara d’Urso di essere ancora innamorata di lui, ammettendo di pensarlo a momenti alterni.

La padrona di casa, approfittando del momento, visto che il suo ospite era ancora in collegamento e poteva ascoltarla senza intervenire, gli ha lanciato un appello a Live Non è la d’Urso.

“Visto che mi senti, sei ancora in collegamento, ti chiedo qualora tu sia ancora innamorato di lei, di venire qua, di guardarvi negli occhi e di provare a ricominciare” ha esordito la conduttrice, che di recente ha ricordato la scomparsa di Stefano D’Orazio. “Ti assicuro che con Massimiliano non c’è stato assolutamente nulla“ ha proseguito. “Altrimenti, se non ci tieni più non venire e lasciala in pace” ha concluso.

Telemaco ha risposto all’appello con il sorriso, senza far trapelare alcuna emozione a riguardo, ma Guenda Goria a Live Non è la d’Urso è sembrata piuttosto speranzosa che lui possa tornare da lei per provare a rimettere insieme i cocci del loro amore.

Guenda e Telemaco riusciranno a chiarire le loro incomprensioni oppure sceglieranno di dividere, in maniera definitiva, le loro strade ricominciando la loro vita da soli? Staremo a vedere cosa gli riserverà il futuro.