Maria Laura De Vitis, la presunta fidanzata di Paolo Brosio, ha parlato del loro rapporto segreto a Live Non è la d’Urso.

Paolo Brosio, forse in maniera un po’ inaspettata, è uno dei concorrenti più chiacchierati di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Poco dopo il suo ingresso, avvenuto una settimana fa, si è parlato a lungo di una sua fidanzata segreta, tale Maria Laura De Vitis di soli 22 anni.

Una notizia che ha sorpreso il pubblico del piccolo schermo, dopo la confessione di Telemaco in diretta, in quanto vista la profonda fede del giornalista, si aspettava una donna più matura al suo fianco, ma Barbara d’Urso a Live ha provato a fare chiarezza, intervistando proprio questa ragazza che in collegamento, non è potuta essere in studio in quanto ha scoperto di aver contratto il virus, ha svelato tutta la verità su di loro.

Maria Laura ha smentito di essere la sua fidanzata, ma ha confermato che tra loro c’è in corso una conoscenza che dovrebbe continuare non appena la sua avventura nella casa più spiata d’Italia giungerà al fine. Anche se è rimasta abbastanza infastidita dall’atteggiamento di lui, in quanto ha notato che in casa guarda e non poco le altre ragazze. In particolar modo Adua Del Vesco a cui avrebbe fatto un massaggio.

Maria Laura De Vitis a Live Non è la d’Urso ha ammesso di avere una sorta di relazione con Paolo Brosio e che tra loro è scoppiata la passione fisica.

Maria Laura De Vitis, appello alla d’Urso: “Devo dirti tante cose su Paolo Brosio”

Maria Laura De Vitis ha raccontato di aver conosciuto Paolo Brosio durante un evento da lui organizzato e che fin dal primo momento in cui si sono incrociati è nata la scintilla. Tant’è che il primo bacio se lo sono dati su una panchina e la passione carnale, oltre a quella spirituale, non è mancata nella loro conoscenza.

“Lui è rimasto colpito da me perché non sono fedele e si è posto come obiettivo quello di farmi diventare credente” ha rivelato la “fidanzata” di Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso, che aveva fatto discutere per la sua giovane età. “Ora non possiamo parlare molto perché sono in collegamento Barbara” ha poi proseguito la ragazza. “Ma quando starò bene, se hai piacere, vengo a trovarti in studio e ti racconto tante cose da Paolino“ ha poi chiesto alla conduttrice, che ha colto al volo la richiesta della sua ospite virtuale, visto che è più curiosa che mai di sapere dei loro incontri passionali che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Paolo Brosio al GF Vip confermerà la sua conoscenza con Maria Laura? Staremo a vedere cosa ci aspetta anche quando lei potrà raggiungere Barbara d’Urso in studio.