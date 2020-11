Barbara d’Urso piange a Live: il ricordo di Stefano D’Orazio

Barbara d’Urso è scoppiata in lacrime a Live Non è la d’Urso, mentre ricordava la scomparsa di Stefano D’Orazio dei Pooh.

Barbara d’Urso, durante la diretta di questa sera di Live, non poteva non ricordare il suo amico, anzi un fratello, Stefano D’Orazio dei Pooh che venerdì sera purtroppo ha perso la sua battaglia contro il virus che sta piegando il mondo intero.

La bella conduttrice partenopea, che aveva già ricordato l’artista sui social, ha invitato alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo con cui l’artista aveva maggiormente legato durante la sua vita per rendergli omaggio in diretta su canale 5. Tra questi c’era anche lei, la padrona di casa, che ha voluto condividere, cosa che di rado fa, un momento della sua vita privata con il pubblico, che riguarda Stefano.

Prima di svelarlo ai suoi fedeli telespettatori, Barbara non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime perché il dolore per la perdita di Stefano è ancora vivo dentro di lei.

Barbara d’Urso ha pianto ricordando Stefano D’Orazio, sottolineando il profondo legame che c’era tra loro, visto che lei gli ha fatto anche da testimone alle nozze.

Stefano D’Orazio, il retroscena di Barbara d’Urso: “Lui per me era un fratello”

Barbara d’Urso, dopo essersi lasciata andare all’emozione nel rivedere le immagini di Stefano D’Orazio, ha raccontato al pubblico che lui c’è sempre stato per lei, diventando uno dei pilastri della sua vita.

“Un giorno, anni fa, mi è arrivata questa telefonata da parte di un uomo, che ho scoperto essere poi l’infermiere dell’ospedale, che mi invitava a tornare a Napoli perché mio padre si era spento” ha raccontato la conduttrice a Live Non è la d’Urso. “Così mi sono precipitata in macchina e mi sono messa in viaggio per andare da lui ed ad un certo punto mi chiama Stefano, ci sentivamo tutti i giorni, e mi ha chiesto cosa stesse succedendo” ha proseguito la conduttrice. “Gli ho raccontato di papà, che stavo tornando a Napoli e lui non mi ha detto nulla, ma quando sono arrivata in ospedale da lui era lì ad aspettarmi“ ha concluso tra le lacrime.

“Lui era così, c’era sempre quando ne avevi bisogno” ha aggiunto visibilmente scossa dalla morte di Stefano D’Orazio, che oggi è stato omaggiato a Domenica In.

Barbara d’Urso ha ricordato Stefano D’Orazio a Live, rendendo omaggio ad un altro grande artista che purtroppo ci ha lasciato in questo sfortunato 2020, visto che poco prima la bella conduttrice partenopea si è presa anche un momento per ricordare il grande Gigi Proietti che ha lasciato questo mondo durante il giorno del suo ottantesimo compleanno. Una settimana difficile per l’arte e per tutto quanto il pubblico del piccolo schermo.