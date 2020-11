A Live Non è la d’Urso Telemaco ha rotto il silenzio su Guenda Goria, rivelando il motivo per cui non voleva sentirla dopo il GF Vip.

A Live Non è la d’Urso può accadere di tutto. La padrona di casa, infatti, è molto determinata a portare nella sua trasmissione tutto ciò che il pubblico vuole vedere. Per questo motivo è riuscita perfino a far parlare Telemaco, l’ex fidanzato di Guenda Goria.

Quest’ultimo, ai microfoni di canale 5, ha replicato alle dichiarazioni della concorrente del Grande Fratello Vip, che aveva raccontato la sua versione della storia sulla loro rottura, svelando il motivo per cui ha scelto di prendere le distanze. Che cosa è successo?

Telemaco ha rivelato di non aver particolarmente apprezzato che le problematiche familiari della vita di Guenda siano diventate di dominio pubblico, ma non solo. L’uomo ha ammesso di non aver nemmeno fatto i salti di gioia quando la figlia di Maria Teresa Ruta si è avvicinata a Massimiliano Morra. I due, infatti, avevano particolarmente legato e c’era stata anche un’ammissione di un reale interesse corrisposto. Interesse che è andato a scemare a causa delle dichiarazioni dell’attore nei confronti di Guenda.

Telemaco a Live Non è la d’Urso ha spiegato perché non vuole parlare con Guenda Goria e quest’ultima, ovviamente e com’è giusto che sia, ha prontamente replicato a quanto affermato da lui in un video messaggio consegnato a Barbara.

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso: “Avrei voluto incontrare Telemaco”

Guenda Goria non ha nascosto tutto il suo dispiacere di rivedere Telemaco attraverso un video messaggio inviato alle telecamere di canale 5 e non in privato. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria avrebbe voluto avere la possibilità d chiarire il tutto da vicino, ma purtroppo non c’è n’è stata occasione in quanto lui in un primo momento si era perfino rifiutato di sentirla.

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso, tra l’altro ha fatto discutere a causa delle sue affermazioni contro Elisabetta Gregoraci, ha ammesso che anche lei avrebbe voluto risolvere i loro problemi a telecamere spente, ma lui piuttosto che parlare ha preferito inviare un messaggio a Barbara e al pubblico, prima di parlarne con lei. Anche se quest’ultimo ha ammesso di aver un po’ esagerato nell’averle risposto ad alcuni messaggi, preso dalla gelosia provata nel vedere il suo avvicinamento a Massimiliano Morra. In quanto è convinto che se non si fossero allontanati tra loro sarebbe potuta scoppiare la scintilla.

Guenda Goria e Telemaco sembrerebbero aver deciso di interrompere la loro relazione, anche se lei sembra avere ancora una grande voglia di voler chiarire tutte le incomprensioni, nate all’interno del Grande Fratello Vip, che li hanno allontanati durante il corso di queste settimane in cui non hanno avuto modo di potersi sentire.