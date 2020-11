Guenda Goria dopo il GF Vip: perché è finita con Telemaco

Guenda Goria dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip ha spiegato tra le pagine di Chi perché la sua storia con Telemaco è finita.

Guenda Goria venerdì scorso ha abbandonato la casa più spiata d’Italia e, come ogni concorrenti che si rispetti, ha scelto di commentare la sua esperienza attraverso le pagine del settimanale Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini, nonché conduttore del Grande Fratello Vip.

Tra una confessione e l’altra, la figlia di Maria Teresa Ruta ha rivelato di aver interrotto la sua storia d’amore con Telemaco, spiegando che una volta terminata la sua esperienza nel reality show di canale 5 si aspettava un’accoglienza decisamente diversa rispetto a quella che il suo uomo aveva riservato nei suoi confronti e per questo motivo ha scelto di chiudere ogni rapporto, pronta a ricominciare con un nuovo capitolo della sua vita.

“Telemaco non si è nemmeno degnato di farmi una telefonata, ci sono rimasta malissimo a causa del suo atteggiamento” ha spiegato l’ex concorrente di Signorini. “Appena uscita, avevo scelto di fare a lui la prima telefonata. Avevo troppa voglia di sentirlo ed anche se era tarda notte l’ho chiamato” ha proseguito la figlia d’arte. “Mi aspettavo in qualche frase dolce piena di affetto, invece non ha proprio risposto” ha ammesso senza troppi giri di parole.

“Ho deciso di provarci anche il giorno dopo ed ha deciso di parlarmi soltanto dopo che gli ho mandato una serie di messaggi al veleno“ ha continuato. “Ho dovuto “pregarlo” per parlarmi e mi ha detto che a suo parere io ho sbagliato nei suoi confronti” ha proseguito. “Non ho ricevuto una sola parola di confronto da parte sua perché si è infastidito che siano usciti dei gossip sul suo conto, ma chi ha sollevato un’intera polemica è stata la sua ex moglie e non certo io“ ha concluso. “Ci siamo lasciati, ora sono single e voglio concentrarmi soltanto su me stessa” ha aggiunto.

GF Vip, Guenda Goria ammette: “Non mi aspettavo di essere eliminata”

Guenda Goria, durante il corso dell’intervista, ha anche ammesso senza troppi fronzoli che non si aspettava in alcun modo di essere eliminata al Grande Fratello Vip, visto che il pubblico del piccolo schermo l’ha sempre salvata in qualche modo. Nonostante tutto però si ritiene soddisfatta della sua esperienza nella casa e non si aspettava minimamente un riscontro così positivo nei confronti di tutti i telespettatori, che l’hanno accolta a braccia aperte nella vita reale.

“Onestamente non mi aspettavo di essere eliminata“ ha ammesso la figlia di Maria Teresa Ruta. “Durante la settimana era tra i preferiti della casa e subito dopo sono uscita, ma devo confidare che non sono rimasta affatto delusa perché la gente al di fuori del programma mi ha capito e forse mi ama“ ha dichiarato Guenda. “Il televoto non rappresenta la vita reale e nemmeno la stima che il pubblico prova nei miei confronti” ha proseguito. “Mi sento finalmente compresa” ha aggiunto, rivelando anche che grazie a quest’esperienza è riuscita pure ad avvicinarsi a suo padre, Amedeo Goria, che pare averci provato con Lory Del Santo.

“Quest’esperienza mi ha letteralmente salvata. Prima di entrare nella casa mi sentivo piuttosto fragile mentre ora sono pronta a vivere la mia vita” ha premesso. “Al tempo stesso sono riuscita anche a ritrovare mio padre. Appena uscita dal programma mi ha subito chiamata” ha rivelato. “Mi ha raccontato che tutti l’hanno insultato perché mi ha definita una persona bipolare, mi è dispiaciuto” ha ammesso. “Io l’ho trovato molto dolce e pieno di affetto” ha concluso per poi rivelare cosa pensa dei due concorrenti più forti di quest’edizione: Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci.

“Tommaso è sicuramente la persona più vera all’interno della casa e credo si meriti di vincere” ha rivelato, mentre nei confronti di Elisabetta, con cui ha discusso ieri sera, non è stata poi così dolce: “Credo sia priva di qualsiasi umanità“