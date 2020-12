By

Con l’arrivo del Natale (e che Natale) è giunta l’ora di pensare ai possibili giochi di Natale alternativi: ecco quelli da fare in quarantena!

Forse è ancora presto per pensare al Natale ma, di certo, non vorrete farvi trovare impreparati all’arrivo del Natale… in quarantena!

Quest’anno sarà sicuramente un Natale diverso e, quindi, con ogni probabilità anche i giochi che faremo intorno al tavolo prenderanno… un’altra piega!

In questo articolo trovate alcuni giochi alternativi per le prossime feste di Natale: vi va di provare a discostarvi dalla tradizione?

Giochi di Natale alternativi: proviamo con le “Quarantine Olympics”

Forse passerete il Natale con i vostri coinquilini, con i vostri amici oppure con la vostra famiglia ma solo tra i parenti stretti.

Insomma, lo sappiamo tutti, le festività natalizie di quest’anno saranno sicuramente molto diverse dal solito!

Abbiamo pensato, allora, che anche i giochi possono cambiare un po’ soprattutto se il nuovo DPCM vi costringe a festeggiare… in pochi!

Prendendo spunto da questa famiglia, che durante la quarantena ha raggiunto una fama incredibile su TikTok istituendo “Le Olimpiadi in Quarantena“, possiamo immaginare nuovi giochi di Natale.

Che dite, proviamo?

Iniziamo, allora, con ben dieci nuove idee per giochi di Natale “alternativi” e divertenti!

Trovate il video (anche se in inglese) a metà della lista, in modo da avere anche un supporto “visivo” per queste nuove sfide.

Ecco le prime cinque!

il gioco della cannuccia: se non avete un frigorifero che fa uscire l’acqua fredda direttamente da una boccuccia (tranquilli, nessuno in Italia lo ha!) potete usare semplicemente un bicchiere ed una bottiglia d’acqua.

Prendete una cannuccia (preferibilmente in bambù: sapevate che è il nuovo legno?) e preparate il timer del cellulare!

Il gioco premia chi riesce velocemente, mantenendo il livello dell’acqua al di sotto del bordo del bicchiere: sembra facile all’inizio ma dopo poco diventa veramente impossibile!

Chi totalizzerà il tempo “maggiore” sarà il primo vincitore delle olimpiadi in quarantena… natalizie! chi risponde prima: siete convinti di essere i più amati dal vostro circolo di amici e familiari? Il gioco che vi proponiamo mette alla prova la vostra “fama”.

Scegliete pure la persona che preferite tra la lista dei vostri contatti, fate partire una videochiamata e cronometrate il tutto.

Il giocatore a cui risponderanno prima, con videochiamata e saluti iniziali sarà il vincitore.

E se attaccano o non rispondono… beh, saprete voi il perchè! tagga i famosi! Questo è un gioco che, forse, non è adatto per il Natale, semplicemente perché avete troppo poco tempo per svolgerlo!

Si tratta di chiedere (insistentemente) al vostro personaggio famoso preferito di commentare un vostro post o di menzionarvi in una stories.

Il motivo? Vincere contro i vostri familiari o congiunti stretti durante le feste di Natale!

Se pensate di non farcela in questi pochi giorni prima della Vigilia, non preoccupatevi: qui trovate una idea per festeggiare il Natale diventando… il Grinch! indovinare distanza: un gioco utile, soprattutto visto che dovremo stare ad un metro di distanza ancora per qualche tempo!

Prendete un metro e cercate di misurare un metro esatto tra voi e l’altra persona. Vince, chi, ovviamente, si avvicina di più al metro perfetto! fai canestro! La particolarità, se deciderete di farlo come la famiglia del video qui sotto, sta tutta nel fare canestro… con strumenti curiosi!

Sedetevi tutti in circolo ed alla medesima distanza dal supporto che sceglierete.

Usando un porta-scottex, ad esempio, potete fare esattamente come loro e giocare con la carta igienica.

Vince chi per primo riesce ad infilare un rotolo: rimarrete sorpresi di quanti tentativi ci vorranno!

i soldi sono… di chi li guadagna! Come potete vedere nel video, questo è un gioco nel quale dovrete mettere mano al portafoglio!

Se non avete un ventilatore da usare, potete provare a “soffiare” le banconote usando il phon.

L’idea è di mettere a disposizione del concorrente vari tagli di banconote e poi lasciare che il malcapitato le rincorra!

Tutto quello che il concorrente riesce a prendere prima che tocchi terra gli spetta di diritto. lancio della crema: se non ne avete ancora abbastanza dei dolci, è giunto il momento di giocare al lancio della crema.

Il vincitore sarà il primo che riuscirà a tirarsi la crema direttamente in bocca dopo averla lanciata in aria e (per i più temerari) aver anche compiuto un giro di 360 gradi su sé stesso: non valgono le facce sporche! dodgeball bendati: dividetevi in due squadre. I due capitani dovranno dirigere i loro concorrenti che saranno, però, bendati!

Giocare a dodgeball vuol dire dividersi in due campi e cercare di eliminare gli avversari lanciando loro addosso la palla. In campo, infatti, ci sono più palloni contemporaneamente e bisogna stare attenti!

Per evitare di fare disastri, sostituite ai palloni i rotoli della carta igienica, bendatevi e cercate di colpire gli avversari.

Se una “palla” vi colpisce ma voi riuscite a prenderla prima che tocchi terra, il lanciatore viene eliminato.

Voi, però, potete contare solo su voi stessi e sul vostro allenatore! sfida con le macchinine: per questa attività, diciamo che è la preparazione quella che assicura il maggior divertimento!

Se una bella sfida con le macchinine non vi alletta, che ne dite di provare un gioco per i più piccoli che si chiama “Chi vuol essere Babbo Natale?” battaglia delle uova: no, non iniziate subito a lanciarvi uova per tutta casa! Il gioco consiste in dividersi in un torneo e far combattere… il proprio uovo!

Nel video li vedete decorati per le festività di Pasqua ma niente vi vieta di personalizzare il vostro nella maniera che preferite!

Dividetevi in coppia e sfidatevi sbattendo le uova una contro l’altra: chi “sopravvive” passa al round successivo!

Per evitare danni a cose o persone, fate avvenire gli scontri sopra un contenitore, che sia un bicchiere od una bacinella.

Il proprietario di casa ringrazierà!

Che ne pensate di queste idee alternative, vi piacciono?

Divertirsi, in questo Natale così difficile, ci sembra quasi impossibile ma, forse, grazie a queste idee fuori dalla norma potremo dimenticarci per qualche tempo la terribile situazione che stiamo vivendo.

Provare, dopotutto, non costa niente. Buon divertimento!