Malgioglio al GF Vip, gaffe con Elisabetta Gregoraci: lei senza parole

Cristiano Malgioglio ha commesso una gaffe con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. L’ex di Briatore è rimasta senza parole.

Cristiano Malgioglio è uno degli ultimi concorrenti ad aver varcato la famosa soglia rossa della casa più spiata d’Italia. Il suo ingresso al Grande Fratello Vip, senza alcun dubbio, ha portato una ventata di aria fresca nella casa, alleggerendo i toni non solo tra i concorrenti stessi, che ora sembrano decisamente più rilassati, ma anche tra il pubblico del piccolo schermo, che chiedeva da tempo il suo ritorno all’interno del reality show di canale 5.

Il motivo del successo di Cristiano, che ha accolto la confessione di Tommaso Zorzi, non è così difficile da individuare, visto che con la sua simpatia e la sua schiettezza riesce sempre a strappare un sorriso. Negli scorsi giorni in particolar modo, visto che il paroliere di Mina ha commesso una gaffe con Elisabetta Gregoraci.

Malgioglio ha fatto una gaffe con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip e tale momento non solo non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori, che hanno subito reso virale la scena, ma nemmeno tra i concorrenti stessi, visto che erano tutti presenti in quel momento, ma cosa è successo?

Grande Fratello Vip: Malgioglio non ricorda il nome della Gregoraci

Al GF Vip, Cristiano Malgioglio è riuscita a combinarne un’altra delle sue. Ultimamente, infatti, ha scelto di deliziare i vipponi di Alfonso Signorini con la sua famosa pizza. Un piatto storico, basti soltanto pensare che durante la sua prima esperienza nella casa, avvenuta durante la seconda edizione del programma, il video di lui che impastava divenne virale ed e lo è diventato anche questa volta, visto che il programma non aspettava di vedere altro, così li ha accontentati facendolo rientrare.

Dopo aver preparato la pizza, però, il concorrente era curioso di sapere dagli altri commensali come era venuto il suo piatto forte. In particolar modo ci teneva a sapere il parere di Elisabetta Gregoraci, che ha stuzzicato Tommaso Zorzi, per questo motivo mentre mangiava l’ha chiamata più volte. Peccato, però, che abbia sbagliato nome: “Ale, Ale, Aleee, Aleee” esclamava senza ricevere alcuna risposta. “Guarda che è Elisabetta” ha replicato Tommaso Zorzi, morto dalle risate. “No va beh, io la chiamo così” ha subito risposto Cristiano, onde evitare di far capire a tutti che aveva commesso un terribile errore.

Tant’è che la Gregoraci non ha subito risposto: “Per questo non ti rispondevo, non mi chiamavi con il mio nome” ha poi ammesso. “Volevo sapere se era buona la pizza” è intervenuto lui, facendo scoppiare tutti i concorrenti in una sonora e grassa risata.

Buongiorno sto pensando ancora a questo momento perfetto #GFvip pic.twitter.com/l8xYcSKeYL — [Righetto] (@Ri_Ghetto) December 7, 2020

La gaffe di Malgioglio al GF Vip, come anticipato, è riuscita a strappare un sorriso a tutti i concorrenti della casa più spiata d’Italia, ma anche al pubblico del piccolo schermo che è al settimo cielo di vederlo di nuovo ricoprire il ruolo di concorrente.