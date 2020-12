Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi flirt: Signoretti sgancia la bomba

Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista della bomba sganciata da Signoretti prima dell’ingresso di Filippo Nardi al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Durante il corso della sua permanenza nella casa, tanti sono stati i flirt che le sono stati attribuiti dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore e tanti continuano ad uscire fuori.

Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che aveva anticipato l’ingresso di Filippo Nardi, pochi minuti fa ha sganciato una nuova bomba sulla conduttrice che vede protagonista, guarda caso, il concorrente che da qui a qualche giorno dovrebbe entrare nella casa. Che cosa ha rivelato?

Signoretti insinua il dubbio su Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi

Riccardo Signoretti, che in passato ha sempre rivelato notizie che si sono rivelate essere vere, ha insinuato il dubbio su Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi, facendo intuire che tra loro due, prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia, ci sia stato un flirt. Ecco cosa ha dichiarato sul suo profilo Instagram:

“E se al Grande Fratello Vip si scoprisse che c’è stato un flirt tra Filippo ed Elisabetta?” ha esordito il direttore di Nuovo sul suo profilo Instagram, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione, facendo intuire che i due non solo si conoscono già, ma che tra di loro in passato c’è stato di più di una semplice amicizia. Sarà forse per questo motivo che gli autori hanno optato per il suo ritorno nella casa?

Elisabetta, che non è ancora a conoscenza della notizia, così come non è a conoscenza delle gravi insinuazioni fatte da Francesca Cipriani, come reagirà di fronte all’ennesimo gossip sul suo conto?

Sicuramente non bene, visto che non appena varcherà la famosa soglia rossa, in quanto ha ammesso di non voler proseguire fino a febbraio con il Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si ritroverà con un sacco di gossip e insinuazioni sul suo passato.

Questo, infatti, è soltanto l’ennesimo retroscena spuntato sul conto dell’ex di Briatore, in quanto è stato uno dei personaggi più attaccati e criticati nel mondo esterno, ma siamo certi che lei sarà come difendersi.